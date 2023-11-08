moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

藥明合聯招股 最多集資逾36億

標籤：經濟

【明報專訊】由藥明生物（2269）分拆的藥明合聯（2268）昨日起招股，擬全球發售約1.78億股，香港公開發售佔約一成，國際發售佔約九成，國際發售部分有5%為優先發售預留股份，供合資格藥明生物股東優先認購，每股招股價19.9至20.6元。以每手500股計，一手入場費10,403.8元。招股日期由11月7日至10日，預期11月17日上市。若以招股價中位數20.25元計，料集資淨額約34.23億元，最多集資36.76億元。聯席保薦人為摩根士丹利、高盛及摩通。

藥明生物股東優先認購

藥明合聯引入7名基石投資者，共投資23.46億元，其中包括卡塔爾主權基金卡塔爾投資局、大型外資基金Invesco 、新加坡私人股份有限公司General Atlantic Singapore SPV 64 Pte. Ltd、UBS基金、HongShan Funds、Novo Holdings A/S及由清池資本（香港）管理的Lake Bleu Funds。以招股價中間價計，基石投資者已認購發售股份的65%，設6個月禁售期。

招股書顯示，藥明合聯自2020年開始至2023年6月底止期內利潤按年增長。2023年6月底止半年錄得期內利潤1.77億元人民幣，按年增長80.34%。

網購平台SHEIN擬赴美上市

另外，網購平台超級獨角獸SHEIN據報計劃赴美上市，IPO的準備已進入最後直路。外電引述消息指出，SHEIN希望在上市時獲得800億至900億美元（約6240億至7020億港元）的估值，該水平遠超SHEIN在非公開交易中獲得的估值。

明報記者