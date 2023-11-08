港長期停牌公司按年減兩成 致同：明年料維持100家

致同中國法證調查服務主管合伙人湯飈預測，明年本港長期停牌公司數目將維持在100家左右。另外，今年復牌公司數目按年上升77%至55家。

今年復牌公司按年升77%

湯飈表示，長期停牌公司被監管機構指控欺詐的個案比例，由去年的15%大增逾一倍至今年的31%（即100家當中的31家），有關公司亦多為市值少於10億元的小型上市公司。

湯飈估計，監管機構近年大力打擊「唱高散貨」騙局是其中一個主要因素，對上市公司的關注點包括董事行為不當 、挪用資產及資產負債表外的爭議。

指控欺詐個案比例大跌

長期停牌公司今年被核數師指控欺詐的個案比例，由去年的58%大幅下跌至37%，但核數師的挑戰仍是公司停牌的最主要觸發點，比例高達57%。湯飈指出，核數師今年最為關注的問題是交易的商業理據，包括收購合同、買賣固定資產、支付按金及減值等等。

在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的個案今年佔27%，按年上升6個百分點，而由股東或管理層觸發停牌的個案比例更大幅上升14個百分點至35%，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中多涉及告密者的線索。