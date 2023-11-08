WeWork申破產保護 涉債1455億 分析：藉機拒租美加逾50辦公室

根據法庭文件，WeWork總資產150.6億美元（約1175億港元），但債務達186.6億美元（約1455億港元），同時拖欠近1億美元租金和退租費，表明將在破產保護聆訊提出爭議。公司與債權人已達成債務重組協議，約92%同意債轉股，從而減債約30億美元。

92%債權人同意債轉股 減債30億美元

截至6月底，WeWork在全球39個國家777個地點，有辦公室可以分租。雖然出租率回到接近疫情前水平，但不少地點本身租金昂貴，令公司一直未能扭虧為盈，累積已蝕約160億美元，所以今次通過破產保護，其中一個主要目的，是尋求授權拒絕再租部分地點，預計涉及美加50至100個辦公室，其他就會繼續重新商討租約。根據美國法律，公司破產後可以退出本身難以取消的租約。

WeWork 2010年由原本經營嬰兒服飾的商人Adam Neumann夫婦等創立，高峰期估值達470億美元，是當時美國最有價值的初創公司，吸引日本軟銀等投資，以及投資銀行摩根大通支持。2019年嘗試在美國上市，但由於Neumann不顧盈利追求業務擴張，加上投資者不滿他一些個人行為，結果失敗告終，他亦辭任行政總裁，交出日常管理權。為免最終虧損離場，軟銀被迫加碼投資WeWork，合計超過50億美元，持股最少達56%，2021年促成與特殊目的收購公司（SPAC）合併，借殼在美國上市，當時市值已跌至80億美元。

但受疫情影響，更多人習慣在家工作，削弱辦公室的需求，而且不少租客都是初創公司或中小企，較受通脹等宏觀環境影響，傾向減少租金等開支，再加上興建辦公室的地產商亦變陣，提供更具彈性的租約爭客，都令WeWork等共享辦公室營運商難以生存，2020年和2021年，分別有同業倒閉。

收入80%支付租金及債息

WeWork本身亦積重難返，截至6月，年收入約80%都用於支付租金和債息。即使今年初已達成一次債務重組，減債約15億美元，但不足一年，在8月已警告因為租金開支高昂，出租率仍然低迷，能否持續運作有重大疑問，需要重新磋商接近全部辦公室的租約，退出沒有盈利的地點。WeWork今年來股價累積跌超過98%，警告走出破產保護後，約5200萬股公眾持有的股份可能變「廢紙」。但軟銀過去數年已為持股大幅減值，昨天公司在日本的股價仍然微升。

（綜合報道）

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