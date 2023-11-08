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受瑞信重組開支拖累 瑞銀上季虧損6年首見

【明報專訊】受收購同業瑞信的重組開支等拖累，投資銀行瑞銀第三季虧損7.85億美元，是近6年來首次錄得季度虧損，表現差過市場預期。但扣除相關因素，稅前經營溢利約8.44億美元，遠超市場預期，而且財富管理業務，在提高存款收益之後，錄得資金淨流入220億美元，明顯好過外界預期的140億美元，主要由於得到新富裕客戶支持，加上瑞信轉趨穩定，重新錄得資金流入，扭轉去年初財困引起信心危機瀕臨倒閉以來，一直流失客戶的局面。

瑞銀行政總裁Sergio Ermotti形容業績穩健，對6月完成併購瑞信後，客戶已很快重新投入資金令人驚喜，而且流入趨勢持續，業務主要動力來自亞太和歐非中東地區，強調瑞士的財富管理等主要業務，基礎表現都有改善，按季錄得增長。

財富管理業務淨流入220億美元

但資產管理業務盈利少過預期，瑞銀同意投資銀行業務面對更大挑戰的市况，而且加息和地緣政治等因素，令經濟前景不明朗，都可能影響客戶第四季交易的意欲。

瑞信連續多季虧損後，引發信心和資金流出危機，最終瑞士政府3月促成，由瑞銀以32億美元全股份方式收購。瑞銀其後着手縮減瑞信投行業務、精簡人手、降低開支，上季風險權重資產減少64億美元，期內僱員數目降低超過4000人。雖然已達致今年減少30億美元開支目標，但為了挽留瑞信的人才，相關成本增加約5億美元，整合過程亦花費20億美元，預期第四季還要再用10億美元。

瑞銀在瑞士股價早段曾升4%左右，今年來已累升約30%。

（綜合報道）

[國際金融]