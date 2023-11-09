營銷心理學：如何讓果醬大賣？

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更多選擇利顧客揀心頭好？

大眾可能認為提供更多不同的選擇，必定有一個選擇適合顧客，其實未必是必然。這一點對於正忙在為聖誕節和新年策劃營銷活動的品牌和Marketers，可能是一個重要的提醒。

吸睛不一定吸金

哥倫比亞大學Sheena教授在雜貨店進行了一個實驗，雜貨店放了兩張果醬促銷枱，一張有6種果醬，另一張有24種。實驗結果是24種果醬的枱有更多的顧客駐足試味，但6種果醬的枱有更好的銷售表現。

別給消費者太多選擇

多樣性吸引了顧客，但可能「旺丁不旺財」，而這跟消費者行為中的一個理論有關。隨着選擇增加，顧客傾向於簡化他們的決策過程，那些決策可能跟產品本身特點不盡相關。最終可能是店舖的音樂、產品的包裝或是售貨員的推介做成最後的銷售決定，而非產品本身，更甚的是，可能資訊太多決策麻煩，顧客最後決定不購買。

個性化和預設選擇

這不難理解，從香港特色之一的年宵檔，從來選擇不太多，或是有「預設選擇」的主打特色產品，務求令顧客經過時能盡快作出合心意的決定。大時大節的營銷都是Marketers必爭之時，搶人兼搶財，策略運用很重要。例如在電子商務網站、廣告和電子郵件營銷中，更個人化產品選擇，提供3至6個選擇，簡化他們資訊處理和決策過程。也是時候為e-Commerce網站做「健康檢查」，找出顧客在網站的Exit Points，優化處理或提供預設選擇，這都能增提升營銷活動的成果。

Dr. Bernie Wong

Social Stand創辦人，數碼營銷顧問，大學及培訓講師，電台節目主持

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

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