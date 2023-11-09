活在灣區：AlipayHK搭通內地後覆蓋日韓星 不用內地戶口亦可所有城市使用

明報記者 龍彩霞

港人北上消費熱潮不減，以往在內地消費、讀書或工作，主要透過開立內地銀行戶口，以掛鈎內地電子錢包方便在大小商戶購物支付。自從AlipayHK在2017年5月登陸香港，推出的在地化付款平台，手機一撳即支付消費後，港人在周末北上消費更方便，也不用兌換人民幣。

迎合港人 推儲印花功能

李詠詩表示，AlipayHK是為香港用戶而設，特別設計簡單易用的頁面，「AlipayHK設計貼合港人需要並做到容易使用的界面。」為了搶攻市場佔有率，除支付及轉帳功能外，用戶也可以將帳單集中在App內，AlipayHK亦提供優惠吸引更多用戶，香港人日常鍾意儲印花，在推出儲印花換優惠券後，廣受用戶歡迎。儲印花這個功能是內地Alipay所沒有的，儲印花這個動作基本上已經是香港人的生活習慣，因此推出之後用戶反應好好，而註冊用戶亦顯著上升。至於近期將儲印花變為A.POINT積分，並可以即時當錢用，也可兌換或購買各種禮券及優惠，也是看中香港人一向簽卡有積分的消費習慣，AlipayHK可算邁向代替信用卡簽帳模式，不再是純消費及轉帳的簡單服務。

李詠詩回想在疫情期間，用戶在外賣及網上購物等消費都遠多於實體店，疫情後飲食及交通則高踞前列，跨境消費更大增。另外亦看準港人鍾意外遊的習慣，在其他國家如日本、韓國及新加坡等都可以使用。李詠詩表示，不怕用戶比較匯率，有信心AlipayHK匯率很具競爭力。支付寶是杭州亞運會官方支付合作伙伴，李詠詩也出席相關活動，在內地Call車時體驗到用戶在定位時遇上困擾，特別在機場，其實機場均設有固定上車處。她表示，未來Call車功能會進一步提升，做到落機時已可以預設幾個上車點，達至「人到車到」的效果。

港人愛外遊 日本數十萬商戶可用

李詠詩稱，「跨境絕對是未來的大方向，香港人足迹遍佈全球，無論是海外或內地旅遊，沒有當地的電子錢包真的不太方便。」有痛點就代表有需求，現時跨境服務方面，用戶已可在內地所有城市幾乎所有店舖、澳門近九成商戶和日本數十萬商戶使用電子錢包付款；與此同時，用戶又可在內地叫車、購買火車票、高鐵票，另外也可在廣州、佛山、中山搭乘公共巴士。如何拓展大灣區其他城市的交通網絡，並給予來往大灣區港人流暢的智慧出行體驗，就是下一步團隊的核心方向。李詠詩表示：「AlipayHK用戶可以透過一個電子錢包往返粵港澳暢通無阻。着力發展大灣區的交通網絡，無論在商貿、生活往來方面提供流暢的交通服務基礎，AlipayHK下一步將拓展至全球，真正實現一App出行，暢通無阻的目標。」

品牌Channels 助商戶接觸消費者

恢復通關後港人北上更頻繁，由本地到內地跨境消費、由線上到線下消費、轉帳、帳單繳費同搭車都用得到。李詠詩表示：「AlipayHK是為香港用戶而設，『生活+消費』，全『掃』一指搞掂！香港人北上以往會建議開立內地銀行卡綁定內地電子錢包才可暢遊大灣區及內地各大城市，AlipayHK已陸續接入港人熱門旅遊目的地，包括中國內地、日本及新加坡等，更聯乘商戶推出一系列旅遊優惠，令用戶在旅程前後都可以用到AlipayHK。在AlipayHK內啟用『跨境乘車碼』，就可以於內地繳付公共交通工具包括深圳及內地指定城市地鐵的車資。」

AlipayHK亦推出「品牌Channels」，商戶可在AlipayHK的品牌頁自主派發優惠並透過「關注」功能與粉絲互動，向其持續推廣優惠。AlipayHK「品牌Channels」新增跨境派券及粉絲關注功能，本地商戶只需要進駐「品牌Channels」即可開通跨境派券及吸納內地用戶成為粉絲。李詠詩稱：「助力本地商戶數碼轉型、促進本地經濟復蘇是我們的社會責任，研發『品牌Channels』的初衷是希望幫助本地商戶提升數字化服務，帶動生意，逐步恢復至疫情前水平。透過AlipayHK和支付寶在大灣區的龐大網絡優勢和技術，讓本地商戶只需要接入一個營銷方案即能接觸到兩地潛在用戶群，為商戶帶來更多生意。」

繳費服務App內一鍵辦妥

AlipayHK未來將着力發展「衣、食、住、行」四大生活所需，例如提供物業管理繳費服務，市民毋須再親身到管理處排隊，繳費全程在App內一鍵辦妥，隨時隨地解決繳費問題。李詠詩表示：「為滿足用戶多元的服務需求，AlipayHK一直透過與不同金融機構合作，利用我們龐大的商戶網絡優勢，讓用戶可在平台上選擇合適的金融機構產品和服務。與螞蟻銀行合作的Ant Bank PayLater無疑是一大創舉，Ant Bank PayLater可於所有AlipayHK合作商戶使用服務。」

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