投資機構看好香港 太盟：兩制非常重要 金管局余偉文：檢視明年會否再辦金融峰會

明報記者 歐陽偉昉、劉敬華

攝影 劉焌陶

著名投資者橡樹資本聯席董事長Howard Marks在峰會表示，香港是個成熟及高度發展的社會，也是亞洲領先的金融市場，商業上定位優越、高能量、職員工作勤奮，在一國兩制下處於穩定狀况，利好房地產投資。據了解，他們近年接管原屬恒大（3333）元朗和生圍項目，以及原屬高銀（0530）的何文田傲玟項目。

Marshall Wace：港仍是亞洲最大據點

對冲基金Marshall Wace首席投資官兼主席Paul Marshall指，普通法對金融業是最好的法制，香港與內地互聯互通，是通往內地的門戶，過去多年內地為他們提供最多跑贏市場基準的超額回報，是相當重要的市場，雖然他們在上海和新加坡皆有辦事處，但香港是他們在亞洲最大的辦公室。

論及金融人才，Chris Gradel指雖然地緣政治是其中一個不少人談及的因素，亦見本港有人才外移，但他仍認為香港是全球最好的地方，他們最近從一家大行延攬技術總監，從紐約遷移至香港，反映香港吸引人才不成問題，而且本地人才庫充足，相對而言他們在新加坡招聘遇上瓶頸。

太盟：港吸引人才不成問題

金管局總裁余偉文總結3日峰會時表示，近百名頂尖金融機構董事長或行政總裁雲集相當不容易，到來已是對香港投下信心一票，近年香港在外地形象偏向負面，他們在台上認同香港作為金融中心對其業務相當重要，或在台下受訪時支持香港，較香港自己做推廣更為深入有效。

余偉文又表示，與會者都是企業決策人，有權分配亞洲區內的資源和向客戶作出推薦，他們親身來到明白香港機遇，對香港和內地產生信心，自然會將香港作為投資內地以至亞洲的平台，在適合時機將資金帶來香港。除了公開的峰會活動，當局亦安排私人銀行高層，與財庫局、證監會舉辦圓桌會議，介紹家族辦公室等資產管理發展措施，吸引他們推薦客戶在港落戶，亦為到來的退休基金和主權基金組織會議，交流投資經驗。

余偉文：重量級高層雲集不易

至於會否恒常舉辦的活動，余偉文指去年峰會正值香港疫後復常，邀請投資者再次親身到港視察，今年是紀念金管局成立30周年，皆有特別意思，而且再如今年般齊集眾多重量級高層也不容易，因此仍在考慮明年或往後會否再舉辦，正收集參與者的意見。

[金融峰會]