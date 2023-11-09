橡樹資本：續投資中國 不擔心地緣風險

指中美脫鈎機會率不大

霍華德．馬克斯指，中國是個擁有大量資源的龐大經濟體，對於市場憂慮中美脫鈎，雖然不能排除此可能，但認為發生機會率不大，基於一方需要供應鏈，另一方需要消費客戶，故相信未來中國依然會是世界的一部分。善於逆向投資的霍華德．馬克斯稱，投資吸引力取決於價格，當市場均看到一項資產具亮眼前景，價格未必吸引，反而猶如處於雲霧中，大部分投資者均憂慮其前景的優質資產，較容易以吸引價格吸納，因獨具慧眼的投資者在此情况下的議價能力往往較高，更可將風險因素納入價格當中，減低投資風險，坦言公司對於美國市場以外的投資均會要求多一點安全邊際（margin of safety），進入新興市場時需要更多，當進入中國市場時自然也會要求充分的安全邊際。據了解，該公司曾投資恒大（3333）債券，當恒大違約時，安全邊際給予了保障。

貝萊德：中國短期受消費信心影響

貝萊德高級董事總經理兼全球客戶業務主管Mark Wiedman昨日出席金融峰會時表示，目前相對高息的環境下，全球約有4萬億美元現金仍在觀望投資機會，投資者關注資金何時重返市場。對於中國投資機會，Wiedman表示，中國是第二大資產市場，市場談論中國市場時往往提及中美緊張局勢，彷彿這為中國市場的驅動因素，但實際上中國市場主要由國內政策主導，認為隨着市場持續發展，相信未來將發展為由市場主導，認為中國市場長線具龐大投資機遇，基於中國正推動退休儲蓄多元化，從房地產和存款轉向其他資產，惟從周期角度看，短期市場仍受本地消費者信心影響。

[金融峰會]