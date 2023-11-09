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人行潘功勝：全年5%經濟增長可達標

【明報專訊】人民銀行長兼國家外匯管理局長潘功勝，昨日於2023金融街論壇年會上表示，隨着宏觀調控政策效應的持續釋放、生產消費穩定回升，以及就業與物價整體改善，促使中國經濟增長持續回升向好，以及高質量發展穩步推進，料全年經濟增長5%的目標有望能順利實現。

稱8月以來內房成交有改善

內房市場方面，潘功勝表示內房市場經過20多年的長期繁榮後，正在重大轉型並尋找新的均衡點，中國都市化仍處於發展階段，新市鎮規模較大，剛性及改善型住宅需求有很大潛力，認為內房市場長期穩定發展有堅實基礎。他續稱，隨着經濟回升向好，加上內房政策效果顯現及市場自身的修復，8月以來，內房市場成交總體有所改善。

至於由內房所引起的金融風險問題，潘功勝稱，目前內房相關貸款佔銀行貸款餘額約23%，其中約八成屬個人房屋貸款，內銀實行非常審慎的個人房屋貸款政策，更認為內房市場對金融體系的外溢影響總體可控。潘功勝續稱，高風險金融機構不論在數量或資產規模方面，於金融體系的佔比都非常小，高風險中小型銀行數量已較高峰時縮減一半。

另外，潘功勝亦表示，金融部門已採取多項措施，以支持地方政府化解債務風險。包括推動地方政府和融資平台透過出售資產變現等方式，籌備資源以償還債務；對債務負擔相對較重的地區，限制其再增加政府投資項目；引導金融機構與融資平台，透過債務展期、借新還舊和置換等方式，分類施策以化解存量債務風險，及建立融資平台金融債務監測機制。當必要時，人行亦會出手對負擔較重的地區，提供緊急流動性貸款支援；以併購重組及注入資產方式支持地方政府，逐步移除融資平台政府融資功能，將其轉型成為不依賴政府信用和財務自主的市場化企業。