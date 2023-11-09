moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內房救市傳發第二箭 融創恒大飈三成

標籤：經濟

【明報專訊】港股上升乏力，於周一曾觸及18,000點後連跌兩日，恒指昨最多跌132點，收市跌101點，報17,568點，大市成交金額941億元。內房股成為昨日焦點，周一有內地媒體指內地四部委召開房企融資座談會，或推「第二支箭（即民營企業債券融資支援工具）」以支持民營房地產企業融資，昨午路透社更指中國平安（2318）收到中央要求收購碧桂園（2007）股份（相關新聞見B2），一眾內房股集體炒上，碧桂園升12%，恒大（3333）更爆升28%，即時否認報道的中國平安卻跌半成，為跌幅最大藍籌。

恒指再挫百點 連跌兩日

《上海證券報》日前報道，近期「第二支箭」將支持新城控股（滬：601155）、美的置業（3990）、卓越商管等民營房地產企業發行債券融資；《財聯社》則報道，人民銀行、住建部、金監總局及中證監周二聯合召集數家房企座談，了解產業資金狀况及企業融資需求，參與座談會的企業包括萬科（2202）、龍湖（0960）、金地集團（滬：600383）等，加上中國平安購碧桂園的消息，刺激內房股昨於尾市抽升，除恒大及碧桂園，融創中國（1918）更升30%（見表）。

摩根大通發表報告，指萬科獲深圳國資委力挺，認為有關消息有助短期穩定內房股氣氛，看好央企背景的內房股。對整體內房板塊，摩通認為近期股價溫和改善只屬反彈，多於行業出現利好催化劑；近期銷售按年改善主要是同期低基數，內地樓市氣氛仍乏善可陳。在銷售未出現堅實改善以及強勁政策寬鬆之前，該行相信內房板塊仍將跑輸大市。

大市方面，隔晚美股靠穩，恒指昨低開19點一度倒升83點，但午後受A股拖累下轉跌，收跌101點，報17,568點；科指跌35點，收4020點。北水結束之前連續8日資金淨入，昨淨沽13.6億元，其中盈富（2800）及南方恒生科技（3033）分遭北水淨沽16.6億元及6.11億元。

北水結束8日淨流入

內險股受中國平安相關消息拖累而下跌，中壽（2628）跌2.3%，太保（2601）跌3.5%；科技股偏軟，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）、京東（9618）跌幅均在1%之內，小米（1810）升2%，見逾年半高位；油價急跌，石油股受壓，中海油（0883）及中石油（0857）齊跌逾2%。獨立股評人郭思治表示，昨日大市調整本屬意料之內，但尾市傳出中國平安收到中央要求收購碧桂園的消息，對本來已信心不足的投資者帶來衝擊。後市關鍵看能否守住10及20天線，若失守則要回落至17,000點附近。