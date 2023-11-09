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喜相逢暗盤倍升 每手最多帳賺2750元

標籤：新股

【明報專訊】中國自營零售業務的汽車融資租賃服務供應商喜相逢（2473）昨日公布招股結果，以每股1.1元定價，貼近下限定價，原招股價介乎1.05至1.36元。

喜相逢昨日於暗盤報捷，於輝立暗盤收報2.12元，較定價大升92.7%，未計手續費一手帳面賺2550元。喜相逢從市場集資1.13億元，集資淨額2880萬元。

另外喜相逢於耀才暗盤收市報2.1元，一手帳面賺2500元；富途暗盤最高見2.6元，收市升1倍，報2.2元，一手賺2750元。喜相逢今日（9日）於主板掛牌。公開發售獲超額認購13.71倍，國際配售股份獲足額認購。以認購一手2500股計，中籤率6.76%。

普洱瀾滄古茶安裝集團過聆訊

另外，普洱瀾滄古茶及山西省安裝集團分別於本周二及周三通過上市聆訊。山西省安裝集團是山西省太原市的工程服務商，從事專業工業、配套工程等業務。集團今日收市後召開記者會公布招股詳情。華泰國際及山證國際為其聯席保薦人。集團今年上半年賺8447萬元（人民幣，下同），按年跌21.6%；收入52.48億元，按年跌8.7%。

至於普洱瀾滄古茶是內地普洱茶葉產銷商，根據弗若斯特沙利文報告，按去年普洱茶產品產生的收益計算，公司是內地第三大普洱茶公司，市佔率為2.4%。初步招股書顯示，今年上半年期內溢利2357萬元，按年跌22.37%。中信建投國際及招商證券國際為其聯席保薦人。

明報記者

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