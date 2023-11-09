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平保：被要求救碧桂園報道不實

標籤：經濟

【明報專訊】路透社昨午2時20分左右引述知情人士稱，中央政府已要求中國平安（2318）收購碧桂園（2007）控股權，消息一出平保股價應聲下跌，雖然平保約下午2時37分即發出嚴正聲明否認報道，股價跌幅一度收窄，不過其後調頭再跌，最低曾見38.3元，最終以接近全日最低位收市，報38.5元，跌5.41%，全日成交38.47億元。

澄清沒持碧桂園股份

碧桂園股價午後有支持，收市報0.83元，升12.2%，成交9.52億元。平保聲明指出，路透社報道完全與事實不符，集團從未收到任何有關政府部門或機構的相關要求，收到相關查詢時已書面向路透社澄清，但路透社仍執意發布相關不實報道，對此深表遺憾。此外，平保昨晚再發澄清公告，除再否認報道外，亦表明截至目前，集團沒有持有碧桂園股份。

路透社的報道共引述4名知情人士，當中兩名人士稱，以國務院總理李强為首的當局已指示廣東省政府，協助安排平保對碧桂園救助事情。據知情人士稱，平保與政府早於8月底已開始談判，由人行金融市場部官員主導，金融監管總局、碧桂園亦有參與，現時仍處於早期階段。報道提到，當局希望碧桂園資金問題所帶來的任何風險，都不應蔓延到更廣泛的經濟領域。平保已被要求提供計劃細節，以及對碧桂園進行盡職調查。中央希望平保可有碧桂園股份超過50%，如成為碧桂園控股股東，可分階段注資以紓緩其流動問題。