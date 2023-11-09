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標普料港樓價明年最多跌一成

標籤：經濟

【明報專訊】評級機構標準普爾發表報告，將今年本港住宅樓價預測由原先升5%至8%，調低至持平至下跌3%，更預期由於本地經濟增長疲弱、利率上升及供應過剩令市場受壓，明年是香港住宅樓市困難的一年，樓價明年將下跌5%至10%，如果美國10年期債息至2025年企穩於4厘水平，香港樓價按年跌幅更有可能高達兩成。

指大發展商能承受樓價跌兩成

不過該行相信，受惠於非物業發展收入及已徵收的土地，其已給予評級的香港地產發展商在樓市下跌期間仍可保持穩定，不會觸發任何財務問題，相關發展商亦可同時繼續擴大市佔率。

該行表示，大型發展商財政狀况普遍穩健，樓價大跌時相信犧牲毛利率，以維持合約銷售額達標，料發展商由今年至2025年期間毛利率將會下跌，以及負債比率提高。根據該行估計，如明年樓價下跌兩成，有評級的發展商於2025或2026財年的債務對EBITDA將上升0.4倍至0.8倍。

料明年一手成交最多1.3萬伙

報告指出，以大眾市場樓價900萬元，按揭比率80%至90%的住宅為例，料截至2023年9月，按揭付款額已比2022年初增加40%以上。此外，今年香港一手樓市交投量約1.1萬伙，表現維持疲弱。由於息口依然高企，相信明年一手交投量難以重回2017年至2021年期間的表現，約1.1萬至1.3萬伙住宅。不過該行亦稱，由於近日政府削減印花稅，交投量或可適量增長。