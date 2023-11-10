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內地傳限對冲基金交易槓桿水平

【明報專訊】中國10月CPI跌0.2%，出乎市場意料地繼7月後再陷通縮，昨日A股三大指數個別發展，上證綜指收報3053點，微升0.03%，終止兩連跌。深成指收報10,032點，跌0.2%，連跌3日。創業板指亦低收，報2018點，跌0.23%。滬深兩市成交額跌穿萬億元（人民幣，下同）至9625億元，較上一個交易日縮減741億元。

為維持A股市場穩定，路透社引述知情人士報道，中國證監會正要求券商限制對冲基金的槓桿比率，以控制市場風險。報道引述消息稱，採用直接市場接入（DMA）掉期策略的對冲基金已被其券商告知，要開始限制槓桿水平。消息亦獲內地一家大型券商消息人士證實，當局這樣做理由是監管機構對市場風險感到擔憂。在11月8日，中證監主席易會滿便提到，要嚴防槓桿過度，把槓桿資金規模和水平逐步壓降至合理區間。

A股隆基綠能股東受查 涉違規轉股

此外，中證監繼續打擊違規減持。A股隆基綠能（滬：601012）昨日公布，第四大股東、高瓴資本旗下HHLR管理有限公司在11月8日收到中證監的立案知書，因涉嫌違反限制規定轉讓隆基綠能股票，決定對HHLR公司立案。公司指是次立案事項是針對股東HHLR公司，公司生產經營活動不受影響，股東將積極配合中證監的調查工作。

隆基綠能在今年3月21日曾披露，HHLR原持有4.4356億股或5.85%股權，並於3月20日將其持有的6448.46萬股或0.85%股權參「轉融通」證券出借業務，出借期限為182天，導致HHLR持股由5.85%減少至5%。完成權益變動後，HHLR不再為上市公司持股5%以上股東。

隆基綠能曾在今年首季及中期披露，HHLR持股4.85%或3.677億股，但至第三季尾，HHLR在轉融通方式出借的股份已全部到期歸還下，持股仍然只有4.98%或3.776億股，仍然低於5%，意味HHLR趁在參與轉融通期間，藉監管漏洞在毋須披露增減持下，減持了約6593.9萬股。