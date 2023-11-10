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分派收入勝預期 大行紛唱好領展

標籤：經濟

【明報專訊】領展截至9月底半年可分派收入33.3億元，按年升1.7%，好過市場預期，周三股價逆市升逾1%後，昨天繼續做好，曾逼近40元，收市升2.8%，報39.5元，是表現最好藍籌。大行普遍維持買入或增持評級，看好基本因素改善，認同管理層有信心未來數季租金調整有望見底的看法。

花旗形容，儘管外界擔心人民幣兌港元貶值，令更多港人北上消費，影響本地零售業，但領展以民生和必需品為主的商舖組合，表現相對穩健。

雖然面對加息環境，美國債息早前明顯上升，但瑞銀讚揚領展財務成本，只是由3厘升至3.74厘，淨槓桿比率維持18%的健康水平。匯豐更形容領展能鎖定未來一年至一年半融資成本低於4厘是驚喜，為2025年度開始，每基金單位分派恢復增長奠定基礎。

匯豐：融資成本低於4厘有驚喜

瑞銀預期領展未來股價表現，要視乎美國10年期債息表現，因為影響收息股的吸引力。花旗認為如果美國加息周期完結，領展現時6.6厘股息率已具吸引力，資金有望回流。而且即使受供股和息口高企影響，預計全年每基金單位分派跌7%，但在每單位2.55元應見底，未來3個年度有望恢復增長，維持行業首選。

不過，不少大行都調低領展目標價，例如花旗由61.4元降至50元，瑞銀由59.2元降至53.9元，預期市場利率高企，削弱股份吸引力。匯豐則降至50元以下，主要由於租金和出租率預期，沒有之前那麼樂觀，將今後3個年度每基金單位分派預測，調低3.1%至5.5%。摩根大通認為，即使不加息，美國息口仍然高企，覺得本地電訊股或內地石油股，股息水平比領展更吸引，維持領展中性評級，建議等待更好的入市時機，例如明年若開始減息，領展將是本港地產股中最受惠股份。