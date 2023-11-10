moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳浩濂：內地經濟高息夾擊 港股受壓 多項增股市流動性措施出台 助提振大市

【明報專訊】署理財經事務及庫務局長陳浩濂昨出席活動時表示，股票市場是香港金融服務業中流砥柱，惟今年以來本港股市主要受環球地緣政局、內地經濟及預期利率高位維持更長時間所影響，令港股持續受壓。他相信隨着近期多項提升股市流動性措施出台，將對港股市場會有進一步提振的作用。

明報記者 江陵凱

陳浩濂昨出席香港股票分析師協會的活動時表示，港股雖受壓，但今年首10個月計，港股日均成交金額達1066億元（見表），港股市場部分更錄得顯著增長；期內交易所買賣基金（ETF）日均成交金額為116億元，按年升25%；期貨及期權日均成交量亦超過135萬張合約，按年升7%；根據港交所（0388）數據顯示，香港上市申請宗數近月穩步上升，目前有約120家公司正籌備上市。

上市申請近月穩步升 約120公司籌備IPO

陳浩濂又稱，留意到愈來愈多不同地區的家族辦公室有意來港落戶，而投資推廣署於今年首9個月，合共協助300家企業來港落戶，可見不同投資者對香港十分有信心。

他亦提到於周三（8日）結束的金融領袖投資峰會中，有不同投資機構及地區的行政總裁級別的人士出席，並表示對香港有信心，且認同香港作為國際金融中心的重要性。另外，陳浩濂表示加上香港持續擴大互聯互通機制，包括不斷引進亞太及中東新資金，將進一步鞏固香港作為亞洲領先國際金融中心的地位。

雷添良：擬推國債期貨股指期權

證監會主席雷添良於同一場合中表示，為加強香港於離岸風險管理中心的角色，除現有的A股指數期貨及於今年推出的互換通外，正計劃進一步準備推出A50期權，以及國債期貨等對冲風險工具。

雷添良指出，證監會與內地監管機構，一直致力聯通兩地市場，不斷強化跨境交易機制，豐富投資產品種類，當中成功例子如去年中推出的ETF通，一年間南向ETF交易日均成交額強勁增長20倍。他續稱，證監會亦致力強化離岸人民幣中心地位，於今年6月推出港幣和人民幣雙櫃台模式中，正積極研究將其納入港股通。