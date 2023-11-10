葉創成：領展海外收購失利 減值致虧損

領展中期業績報告顯示，截至9月底的投資物業總值為2290億元，與3月底的2374億元比較，下降約84億元或3.5%，因此領展在期內損益表上就投資物業公平值等減值66.32億元，影響所及，即使物業收入淨額按年增長10.38%至50.63億元，惟仍錄得稅後虧損36.5億元，按年由盈轉虧。

澳洲零售及辦公大樓 半年減值12.5億港元

雖然投資物業公平值變化屬非現金項目，並不影響可分派總額，但可以用來客觀評價領展過去幾年在澳洲、英國及新加坡等海外收購的表現，尤其是這些收購不少是在去年3月美國加息周期開始前、美元匯價轉強及海外物業價格調整前進行，若當時領展沒有收購，等現在才出手，相信可以執平貨。

由於之前一名資深投資者曾向筆者提及，澳洲排外情緒高漲，本港企業投資當地向來不容易賺錢，因此，是次筆者亦特別留意領展收購澳洲物業的公平值變化。根據領展中期業績報告，截至今年9月底，澳洲的零售及辦公大樓（包括悉尼及墨爾本5項辦公大樓資產49.9%的估值）估值分別為27.74億元（今年3月底：28.95億元）及82.35億元（今年3月底：93.61億元）。撇除匯兌差額，零售物業組合估值維持不變，而辦公大樓組合估值減幅乃由於資本化率攀升所致。

筆者翻查領展公布，2021年11月7日宣布收購澳洲零售物業總代價為5.382億澳元（約31.196億港元），與今年9月底估值27.74億港元比較，錄得逾一成的跌幅，這相信也是主要由匯兌差額所致，原因是澳元兌港元期內亦下跌逾一成。總而言之，筆者作為長期股東，對領展近年海外收購的成果暫不滿意，希望管理層日後可以做得更好。

[葉創成 創富倉]