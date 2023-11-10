鵬城飄落「長白天下雪」 吉林「粵港澳大灣區冰雪推介會」深圳舉行

出席推介會的包括吉林省政府副省長楊安娣、吉林省文化和旅遊廳廳長孫光芝、副廳長金振林、廣東省文化和旅遊廳二級巡視員李再炎、深圳市政府副秘書長劉昂，並由吉林省政府副秘書長許才山主持會議。

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世界三大粉雪基地之一

吉林省地處世界冰雪「黃金緯度帶」，是世界三大粉雪基地之一，現已形成頗為豐富的產品生態。目前吉林各類滑雪場有75家，雪道數量達到了319條，建成九大滑雪度假區，其中萬科松花湖、萬達長白山、吉林北大湖和通化萬峰滑雪度假區已經成為國家級滑雪旅遊度假地。

其中北大湖滑雪場到今年年底，將成為全國首個接待量超過百萬的滑雪度假區，也是亞洲單體接待規模第一的滑雪度假區。據北京冬奧組委官方發布的《北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告集（2022）》顯示，2018-2020年的吉林冰雪旅遊重資產投資額位列全國第一。另按國家文旅部資料中心統計，吉林冰雪的市場佔有率在全國遙遙領先。今年10月25日開始的「雙11」新雪季預售，吉林省冰雪產品已累計成交近4億元(人民幣，下同)。其中，北大湖滑雪度假區銷售1.6億元，萬達長白山度假區開售僅24小時就成交9,600萬元。

事實上，吉林省和粵港澳大灣區兩地旅遊資源的差異性、互補性很強，交流合作十分密切。雙方在現場表示，希望以今天的推介會為新起點，進一步深化兩地旅遊合作，加快資源互推、資訊互通、遊客互送，推動雙方旅遊產業高品質發展，委實是「不以山海為遠，心連千里共好」。

推出11條優惠政策

同時，吉林省文化和旅遊廳亦在會上發布新雪季優惠政策，包括冰雪消費券、冰雪交通、專案投資3大類11項優惠政策，直接惠及企業和遊客。而吉林省重點冰雪企業聯合發布了「優質冰雪服務在吉林」承諾書；同時，兩地重點企業簽署了「吉林省旅行社企業面向粵港澳大灣區2023-2024雪季引客協定」、「吉林省重點滑雪度假區面向粵港澳大灣區2023-2024雪季招商引客協議」，深化兩地合作，促進互利共贏。

吉林省文化和旅遊廳廳長孫光芝進一步介紹，《2023-2024新雪季吉林省冰雪政策》的3大類11項優惠政策，是面向遊客、旅行商、俱樂部、投資企業等市場主體，並在消費券、直通車、航線、專案投資、貸款貼息等方面都提供了優惠。

對一般消費者來說，最關心的，當然是冰雪消費券，將面向省內外遊客將發放3,000萬元消費券。其中電商平台投放消費券500萬元，對線上平台銷售的冰雪景區、度假區門票、雪票，按平台價格30%進行消費券補貼。線上下窗口投放消費券500萬元，對園售票窗口的門票、雪票，按照門市價格30%進行消費券補貼。面向公眾和公益活動投放消費券500萬元，全額採購省內重點「規上入統」冰雪企業門票、雪票、溫泉票，面向公眾免費發放使用。投放「引客入吉」消費券1,000萬元，對有關的旅行社，旅行團遊客達到6人、停留3天以上的，按每名遊客300元給予獎補。投放品牌活動消費券500萬元。其中，吉林雪博會期間投放消費券200萬元，在展會現場為廣大消費者提供品牌商品滿減類消費券補貼；在吉林省滑雪度假區等組織的大型國際、國內知名品牌活動，給予總額300萬元消費券補貼。

發布三大產品

在推介環節，依託得天獨厚的冰雪資源，吉林發布了「長白天下雪·愛上你 看見你—一秒愛上吉林」「長白天下雪·愛上你 擁抱你—擁抱吉林的姿態」「長白天下雪·愛上你 品味你—吉林式味道」三大產品，讓遊客充分感受吉林冬天的美景、美物及美味。吉林省歌舞團精心編排的舞蹈《舞動冰淩》《吉地過年》，讓現場嘉賓體驗了東北獨特的民俗特色。

長春冰雪新天地、長白山景區分別進行推介，並直播連線北大湖滑雪度假區、萬科松花湖度假區、萬峰通化滑雪度假區、長白山萬達滑雪度假區、查干湖景區，全面展示吉林別樣的冬季風貌和新潮玩法。

會上，還特別邀請亞運冠軍陳佳鵬與冬奧冠軍蘇翊鳴進行視頻聯動推介，向廣大遊客發出冬季到吉林來玩雪的真摯邀約。

據知是次推介活動通過人民日報視界，廣州日報官方視頻號，深圳晚報，鳳凰網旅遊風直播，悠游吉林抖音、快手、騰訊視頻號、微博，吉林廣播電視台吉視通APP，中國吉林網吉刻APP等10個平台直播，累計觀看量208.79萬人次。

此外，廣東省文化和旅遊廳、深圳市文廣旅局、吉林省文化和旅遊廳、各市 (州) 政府、長白山開發區、梅河口市政府有關負責人及文旅部門相關負責人，以及兩省行業協會、商會負責人，重點旅遊企業、旅行商負責人、冰雪俱樂部負責人、新聞媒體代表約200人參加了本次推介會。