moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

鵬城飄落「長白天下雪」 吉林「粵港澳大灣區冰雪推介會」深圳舉行

【Presented by：WAW Creation】立冬後的第二天（11月10日），在仍然炎熱的鵬城深圳，「飄落」了一陣罕見的「長白天下雪」。細看，原來這是吉林省為落實將旅遊業打造成「萬億級」產業發展目標、推進冰雪強省戰略的「『長白天下雪』粵港澳大灣區冰雪推介會」在深圳舉辦。當日吉林省文化和旅遊廳面向廣大遊客、旅行商、俱樂部、投資企業等市場主體，發布了新雪季優惠政策，為消費者以至業界帶來相當多的優惠，以助力新雪季的市場繁榮。

出席推介會的包括吉林省政府副省長楊安娣、吉林省文化和旅遊廳廳長孫光芝、副廳長金振林、廣東省文化和旅遊廳二級巡視員李再炎、深圳市政府副秘書長劉昂，並由吉林省政府副秘書長許才山主持會議。

Presented by：WAW Creation

 

世界三大粉雪基地之一

吉林省地處世界冰雪「黃金緯度帶」，是世界三大粉雪基地之一，現已形成頗為豐富的產品生態。目前吉林各類滑雪場有75家，雪道數量達到了319條，建成九大滑雪度假區，其中萬科松花湖、萬達長白山、吉林北大湖和通化萬峰滑雪度假區已經成為國家級滑雪旅遊度假地。

其中北大湖滑雪場到今年年底，將成為全國首個接待量超過百萬的滑雪度假區，也是亞洲單體接待規模第一的滑雪度假區。據北京冬奧組委官方發布的《北京2022年冬奧會和冬殘奧會遺產報告集（2022）》顯示，2018-2020年的吉林冰雪旅遊重資產投資額位列全國第一。另按國家文旅部資料中心統計，吉林冰雪的市場佔有率在全國遙遙領先。今年10月25日開始的「雙11」新雪季預售，吉林省冰雪產品已累計成交近4億元(人民幣，下同)。其中，北大湖滑雪度假區銷售1.6億元，萬達長白山度假區開售僅24小時就成交9,600萬元。

事實上，吉林省和粵港澳大灣區兩地旅遊資源的差異性、互補性很強，交流合作十分密切。雙方在現場表示，希望以今天的推介會為新起點，進一步深化兩地旅遊合作，加快資源互推、資訊互通、遊客互送，推動雙方旅遊產業高品質發展，委實是「不以山海為遠，心連千里共好」。

 

推出11條優惠政策

同時，吉林省文化和旅遊廳亦在會上發布新雪季優惠政策，包括冰雪消費券、冰雪交通、專案投資3大類11項優惠政策，直接惠及企業和遊客。而吉林省重點冰雪企業聯合發布了「優質冰雪服務在吉林」承諾書；同時，兩地重點企業簽署了「吉林省旅行社企業面向粵港澳大灣區2023-2024雪季引客協定」、「吉林省重點滑雪度假區面向粵港澳大灣區2023-2024雪季招商引客協議」，深化兩地合作，促進互利共贏。

吉林省文化和旅遊廳廳長孫光芝進一步介紹，《2023-2024新雪季吉林省冰雪政策》的3大類11項優惠政策，是面向遊客、旅行商、俱樂部、投資企業等市場主體，並在消費券、直通車、航線、專案投資、貸款貼息等方面都提供了優惠。

對一般消費者來說，最關心的，當然是冰雪消費券，將面向省內外遊客將發放3,000萬元消費券。其中電商平台投放消費券500萬元，對線上平台銷售的冰雪景區、度假區門票、雪票，按平台價格30%進行消費券補貼。線上下窗口投放消費券500萬元，對園售票窗口的門票、雪票，按照門市價格30%進行消費券補貼。面向公眾和公益活動投放消費券500萬元，全額採購省內重點「規上入統」冰雪企業門票、雪票、溫泉票，面向公眾免費發放使用。投放「引客入吉」消費券1,000萬元，對有關的旅行社，旅行團遊客達到6人、停留3天以上的，按每名遊客300元給予獎補。投放品牌活動消費券500萬元。其中，吉林雪博會期間投放消費券200萬元，在展會現場為廣大消費者提供品牌商品滿減類消費券補貼；在吉林省滑雪度假區等組織的大型國際、國內知名品牌活動，給予總額300萬元消費券補貼。

 

發布三大產品

在推介環節，依託得天獨厚的冰雪資源，吉林發布了「長白天下雪·愛上你 看見你—一秒愛上吉林」「長白天下雪·愛上你 擁抱你—擁抱吉林的姿態」「長白天下雪·愛上你 品味你—吉林式味道」三大產品，讓遊客充分感受吉林冬天的美景、美物及美味。吉林省歌舞團精心編排的舞蹈《舞動冰淩》《吉地過年》，讓現場嘉賓體驗了東北獨特的民俗特色。

長春冰雪新天地、長白山景區分別進行推介，並直播連線北大湖滑雪度假區、萬科松花湖度假區、萬峰通化滑雪度假區、長白山萬達滑雪度假區、查干湖景區，全面展示吉林別樣的冬季風貌和新潮玩法。

會上，還特別邀請亞運冠軍陳佳鵬與冬奧冠軍蘇翊鳴進行視頻聯動推介，向廣大遊客發出冬季到吉林來玩雪的真摯邀約。

據知是次推介活動通過人民日報視界，廣州日報官方視頻號，深圳晚報，鳳凰網旅遊風直播，悠游吉林抖音、快手、騰訊視頻號、微博，吉林廣播電視台吉視通APP，中國吉林網吉刻APP等10個平台直播，累計觀看量208.79萬人次。

此外，廣東省文化和旅遊廳、深圳市文廣旅局、吉林省文化和旅遊廳、各市 (州) 政府、長白山開發區、梅河口市政府有關負責人及文旅部門相關負責人，以及兩省行業協會、商會負責人，重點旅遊企業、旅行商負責人、冰雪俱樂部負責人、新聞媒體代表約200人參加了本次推介會。