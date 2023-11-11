港府降全年GDP增長預測至3.2% 市場下限 憂地緣緊張加息不利出口消費

明報記者 歐陽偉昉

政府維持第三季GDP按年增長4.1%的預估數字，政府指下調估計數字是考慮首三季實際數字及短期前景，展望未來，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持年內的經濟增長，然而地緣政治緊張局勢加劇、金融狀况偏緊，外圍環境困難，將繼續令貨物出口、投資和消費氣氛受壓。

消費按季縮0.8% 年半來首跌

第三季基本通脹按年上升1.6%，較第二季的1.7%放緩，政府將全年基本通脹預測，由8月時的2%向下修訂至1.8%，整體通脹由2.4%向下修訂至2.2%，短期會持續溫和，外圍價格壓力預期進一步減弱，雖然本地營商成本隨經濟恢復有一些上升壓力，但料短期內維持受控。

政府維持第三季經季節調整按季增長0.1%的預估數字，雖擺脫第二季按季收縮1.3%但升幅微弱。梁永勝指過去數年疫情打亂季節性調整因素，較適合以按年比較，第三季增速相比第二季的1.5%增幅，反映經濟仍在復蘇。明年經濟則視乎外圍環境是否好轉，短期仍要面臨高利率環境，不過本地經濟會有增長。

私人消費佔本港GDP六成，第三季按年增長6.3%，經調整按季收縮0.8%，為去年第一季以來首次下跌。梁永勝表示，疫後市民消費模式和要求轉變，加上外圍不佳影響消費意欲。事實上，本地就業和收入增長理想，市民擁有購買力，隨着商戶適應新消費模式，私人消費會有改善。訪港旅客方面，梁永勝指港元升值令內地旅客來港的成本增加，接待能力未回復至疫情前，第三季訪港旅客量已回復至2018年同期的65%，已是符合預期。

今季須增4.4%才達目標預測

整體住宅售價在第三季內再跌4%，住宅物業買賣合約按年減少21%至9174份的低水平。近期接連有地皮流標，梁永勝指受外圍環境較差和高息影響，發展商較審慎是意料之中，樓市短期看法仍較為審慎。

總結本港首三季增長2.8%，要達全年3.2%預測，今季需有4.4%增長，星展香港經濟師謝家曦表示，今季經濟復蘇動力較第三季略佳，認為可以做到，星展預期全年增長為3.5%。不過明年高息環境持續，啟動減息存不確定性，即使該行樂觀估計下半年美國減息達1厘，但仍是高息水平，繼續對零售、旅遊、出口、投資有影響。明年比較基數正常化後，料本港GDP增長為2%。