鮑威爾放鷹 港股跌308點差絕亞洲

至於國指和科指昨天更分別跌約2.2%和3.3%，當中30隻科指成分股全數下跌，拖累大市向下，但大市沽壓未見顯著，成交額750億元，較周四反減少0.3%，北水連續第二日錄淨買入，涉約43.3億元。證券界人士指出，尾市有資金吸納科技股，若美股沒有顯著回落，港股或下周反彈。

半導體股重創 濠賭汽車股受壓

科指成分股中以第三季業績倒退的半導體股最傷，華虹半導體（1347）以最低位16.96元收市，跌15.8%，見一年收市新低，市值蒸發約41.7億元，而中芯國際（0981）跌6.8%，至21.8元，成交額約29.7億元。至於3隻新能源汽車股蔚來（9866）、小鵬汽車（9868）及理想汽車（2015）均跌逾5%。

濠賭股同樣受業績遜色影響，加上匯豐研究普遍調低濠賭股目標價，走勢疲軟。第三季虧損616萬美元的永利澳門（1128）曾跌13.9%，收市仍跌約12.8%，報6.08元；銀娛（0027）跌約6.5%，澳博（0880）跌4%，而金沙中國（1928）跌3.5%。

收市競價尾段18億資金湧藍籌

獨立分析師彭偉新指出，恒指於17,200點未有失守，恒指成分股在收市競價時段的尾段流入資金約18.2億元，加上該時段坐貨比率為72.6%，追貨比率高企，反映跌幅可能過大而吸引投資者趁低位補倉，尤其恒科指收市流入資金額逾10億元，而坐貨比率為80%，若果美股周五未有明顯下跌，港股或會在下周先行反彈。

分析：港股3周反彈勢頭已被破壞

第一上海首席策略師葉尚志相信，港股在過去3周形成的反彈勢頭已受到破壞，可能繼續尋底，雖然港股的階段性底部仍未可確立，但初部估計有望在15,700至16,700點範圍內出現。他維持估計，美國聯儲局仍將維持高利率政策一段時間，最快可能要待明年中或以後才減息。