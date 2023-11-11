港元拆息全線抽高 1個月逼5厘

分析：與新股熱度上升有關

港元隔夜拆息昨日升近8.71個點子（100點子等於1厘）至4.59214厘，創逾3星期新高；與孖展相關的1星期拆息升約9.52個點子，達4.71351厘，見約兩星期新高；與樓按相關的1個月拆息升5.26個點子再逼近5厘關，報4.98202厘（見圖），創逾3星期新高；3個月期拆息升1.71點子至5.34667厘；6個月期拆息升3.42點子至5.3922厘；12個月期拆息則升3.49點子至5.48863厘。

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，近日新股市場反應較佳與港元拆息上揚「唔可以講完全冇關係」。他續指出，近年以來美國加息多次，將香港銀根抽緊，加上年結將近增加其資金需求，現時銀行體系總結餘只剩400多億元，而今年首三季外資如歐美資金外流，令到本港資金流動性減低、資金供求關係緊張，令港元拆息抽升。

上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，因為新股集資規模有限，孖展借貸活動已經淡靜，對港元拆息影響不大。