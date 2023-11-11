中證監開綠燈 黑芝麻擬港上市

有望成特專股頭炮

資料顯示，黑芝麻智能成立於2016年，為內地自動駕駛計算SoC晶片開發商，SoC包括中央處理器、內存、I/O接口及其他關鍵電子元器件，去年起批量生產華山A1000/A1000L SoC，近日再推出武當系列跨域SoC。截至去年底止，集團客戶群已增至89名。

根據聯交所指引，集團披露共有9名資深獨立投資者投資，持股最多為風投公司北極光創投，上市前共持股11.48%，武岳峰資本及Oceanpine旗下海松分別持股7.67%及5.97%；其他資深獨立投資者包括小米（1810）、騰訊（0700）、中銀投資、國投招商、吉利（0175）及上汽（滬：600104），分別持股4.05%、3.87%、2.97%、2.55%、0.86%及0.57%。市場曾傳集團擬集資約2億至3億美元。

英矽智能獲准境外發行上市

此外，人工智能生物科技公司英矽智能亦獲中證監發出關於境外發行上市備案通知書，集團擬發行不超過7089.05萬股境外上市普通股在港上市。

翻查資料，黑芝麻智能本周一（6日）宣布與科技園簽署合作備忘錄，將於科學園設立「黑芝麻智能香港科技創新研發中心」，英矽智能亦是科技園伙伴企業之一。