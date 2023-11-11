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大劉：買恒大嬲自己 甘比早勸止蝕 護妻從無累輸錢 批嚴重造謠後悔幫呂麗君

【明報專訊】劉鑾雄（大劉）昨午高調開記者招待會，為他太太即華置（0127）執行董事兼行政總裁「甘比」陳凱韻護航，重申「甘比」沒有為投資中國恒大（3333）作決定，不論投資賺蝕都是由他自己做決定。「我賺多少、蝕多少不重要，至少沒有人追我孖展」。反而他批評有人聘用打手在網上造謠，矛頭指向呂麗君，並否定「甘比」失勢之說，並說看到失實的報道，就算「甘比」曾經勸止他不要再出來說，他認為為了維護家庭，無論如何都要出來開記招說明一切。

在今次開記招前，劉鑾雄說，收到同事下載並給他關於分身家給前妻及子女的報道，包括「甘比」沒有獲分配、投資恒大錄得巨虧，甚至要賣藝術品套現。他入場時劈頭便明言，若不再出來開記招，會有人愈說愈離譜，並說後悔幫助某人，直言應該讓她破產；其矛頭直指呂麗君。他指，有人請來前雜誌編輯做打手造謠，並形容某人及其全家是「納米型小賊」，批評該人因為買了累計期權虧本，前後3次要為孖展補倉。

暗諷有人貪小便宜 買牙膏討款3次

在此之前該人買物業晉環時，竟然一次過付一成首期加一成五釐印稅，他不諱言對方行徑愚蠢，並暗諷有人只顧貪小便宜，只顧到超市買牙膏後向會計部討款3次，甚至去超市檢索人家留在地上的收據討錢。他稱，此前該人出事涉款未有如外間所傳20億元般高，但是當時市值計不算小數目，他日該人再出事時，他肯定不再出手幫她。

在一邊炮轟某些人行徑同時，劉鑾雄強調，投資恒大「甘比」沒參與，「甘比」及她姊姊反而有勸他止蝕不要投資，「甘比」甚至幫他在藝術品賺200億元，及着他不要再出來見傳媒，免得影響一眾子女。不過，他直言投資恒大無關「甘比」事，亦不能只怪恒大主席許家印，投資恒大虧本，只能「要自己嬲自己」。當初他擔心一退場會跌價更犀利，所以繼續持有。今次汲收教訓後，他稱就算人家說有抵押品也不要信，人家有否能力還錢才最重要。至於虧損是否有200億元這麼多，他指這仍未有計算他中間贏多少。資料顯示，華人置業（0127）撇除投資恒大股份慘輸之外，亦收過股息，同時在債券投資方面，在帳面及實際情况錄虧損，在2021年錄得虧損近20億元。

早分家產免爭拗 王國由能者居之

至於在分配家產方面，他指已經早作分產，免他日家產留在信託內產生爭論，自己因此早已身無分文，在最近一個月都沒有改過遺囑，相信「甘比」及其子女會聽他的吩咐行事。至於將來是不再分配分文、老婆決定還是老婆仔女決定，他目前未有決定。將來他的生意王國要交由那個兒子打理，他並沒有多說，只說要由「能者居之」。今次舉行記招，是還一個公道給她現時的太太「甘比」。

明報記者