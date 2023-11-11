冀政府出招救樓市 「冧咗好難上番嚟」

劉鑾雄說：「個人覺得，政府再唔積極做好措施，（樓價）冧咗唔易救得起。」他記得，過往港澳辦主任夏寶龍曾講過，希望市民住大些舒服些，但是若要市民好，樓價又不能夠很貴，其實政策上存在矛盾。他並說自己：「talking too much」，由他說出來，就未必對。

經濟不好 籲有錢要留作看門口

他又談到，最近看報紙報道，指銀行最近最忙於call loan（追收貸款），令他擔心，他提醒要「小心、小心、又再小心」。同時由於聯儲局主席鮑威爾提過，若果通脹不跌便再加息，因此他認為，港人要自保。不過他看好一帶一路，料在東盟及南美國家推動得會愈來愈好，形容自己非「擦鞋」，料美元地位回落，中國會愈來愈富強。

在將來會否進一步減持恒大及內房股，劉鑾雄昨日只說要「Wait and See」。他對最近傳言平保（2318）救碧桂園（2007），引述朋友對他說：「有如一艘3萬噸船要沉，要由1萬噸船去拖走救佢」，他表明不知情况是否這樣，亦不知是否有人想這樣做。他形容，內房出事，內地會更緊張，又說自己在內房投資只如「人哋個沙灘，我只係一粒沙」。

他說，現時經濟不好，有錢也要留作看門口。他恐俄烏衝突、以巴危機及加息環境加起來，過一年解決仍可以，超過兩年或連大企業也面對危機。若果目前投資有派息的股票，他料過多幾年或可年賺十幾厘也不出奇。至於要投資什麼股票，他則避而不談。