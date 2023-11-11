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南海申請覆核失敗 下周四除牌

【明報專訊】停牌近20個月的南海控股（0680）公布，聯交所於周四通知，上市覆核委員會不準備根據獲委任為董事的7名個人請求，延長申請覆核取消上市地位決定期限。聯交所確認，該集團股份上市的最後一天將為本月15日（下周三），而股份上市地位將於本月16日（下周四）上午9時起被取消。

該集團自去年4月1日起停牌，其後不斷延遲刊發2021年、2022年業績，直至今年8月25日披露延遲刊發今年中期業績。聯交所於10月13日發函告知，上市委員會根據上市規則第6.01A（1）條規定，取消該集團上市地位，原定除牌日期為10月31日。

倡股東徵詢專業意見

不過，已接管于品海原持有46%南海持股的何國樑等3名原告，在百慕達向該集團提交原訴傳票，尋求其他救濟措施，包括尋求宣布在股東特別大會上提議任命的7人為該集團董事，令除牌在10月27日出現曙光。上市覆核委員會表示考慮該7人所提請求，行使酌情權以延長覆核取消上市地位決定期限，以待百慕達最高法院確認有關人士任命的有效性，但最終維持除牌決定。

南海控股停牌收報0.035元，當時市值約24億元。該集團指出，股份於取消上市後將繼續有效，但股份將不會在聯交所掛牌及不可於聯交所買賣。此後，該集團將不再受上市規則約束，股東如對股份取消上市地位的影響有任何疑問，徵詢適當專業意見。