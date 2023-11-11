信行前行長受賄近10億 被判死緩

山東省濟南市中級人民法院宣判孫德順以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並且沒收個人全部財產，在死刑緩期執行兩年期滿，依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；對於孫德順受賄犯罪所得的及其孳息予以追繳，上繳國庫。

他被指在2003年至2019年先後利用擔任工商銀行北京市分行副行長、交通銀行（3328）北京市分行行長、中信銀行副行長和行長等職務便利，為有關企業在獲取貸款等提供幫助，非法收受財物折合約9.8億元人民幣。孫德順於2019年2月因退休而離任中信銀行行長。

銀河證券前董事長遭紀律審查

至於銀河證券陳共炎被中央紀委國家監委指控涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國投資有限公司紀檢監察組紀律審查，以及山東省威海市監察委員會監察調查。他於去年7月13日退休，除退任董事長外，亦不再擔任中國銀河證券執行董事等職位。