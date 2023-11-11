moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

亞馬遜Meta結盟 IG及fb可網購 罕有合作 分析：抗TikTok等挑戰

【明報專訊】電商巨頭亞馬遜（美：AMZN）與社交媒體巨擘Meta（美：Meta）將在電商領域罕有結盟。亞馬遜將在Meta旗下的Instagram（IG）及facebook（fb）平台投放廣告，以測試消費者直接點擊廣告進行網購的功能。消費者將其亞馬遜帳戶，與社交帳號的資料連繫起來後，將毋須登出社交平台進行購物。彭博社指出，兩家科技巨企史無前例的合作關係，有助其抵禦同具中國內地背景的TikTok、Temu和Shein在美國電商市場帶來的挑戰。此外，Meta退出中國市場14年後捲土重來，準備透過與騰訊（0700）合作，明年底起在中國銷售Meta價格較低的新款虛擬實境（VR）頭戴設備，建立面向中國消費者的新據點。

彭博社指出，消費者將亞馬遜帳號，與社交網站帳號的個人資料掛鈎，可增加Meta對廣告商的吸引力，而亞馬遜也能在自家銷售平台以外，吸引到更多消費者。

電商平台社交媒體過往互不合作

亞馬遜發言人表示，美國消費者將在fb和IG看到亞馬遜精選廣告上的實時定價、送貨預估及產品細節，消費者將首次毋須離開社交平台，即可透過亞馬遜的網上廣告購物，向亞馬遜完成結帳。彭博社指出，一些IG廣告已開始鼓勵用戶向亞馬遜購物，引導用戶前往商品頁面及購物按鈕。

電商研究和諮詢公司Marketplace Pulse指出，電商平台與社交媒體往往互不合作，但亞馬遜和Meta之間的合作表明，它們的優勢可互補不足。

廣告營銷機構Disruptive Digital聯合行政總裁Maurice Rahmey形容，亞馬遜與Meta的合作，是「今年最重要的廣告產品」。市場人士指出，亞馬遜以往主要吸引那些，知道自己需要尋找什麼商品的購物者，但不太擅長協助沒有特定目標的消費者發掘商品。這項破天荒的合作，可使消費者獲得更切合需要的廣告，以及更迅捷的購物體驗，亞馬遜則可增加銷售量，並為Meta帶來更多廣告收入。

Meta以往在電商領域的發展遭遇不少障礙，此前放棄了Instagram Shop Tab（商店分頁），並關閉了fb和IG的實時購物功能。2021年，蘋果公司修改了私隱政策，用戶可選擇不被廣告商追蹤，嚴重影響Meta在iOS裝置投放定向廣告。Meta自此一直尋求利用人工智能（AI）技術，提高定向廣告的準確性。

Meta擬伙騰訊內地銷售VR設備

此外，《華爾街日報》引述知情人士稱，Meta正準備進軍中國消費市場，與騰訊經過一年的談判後，騰訊將成Meta VR設備在中國的獨家銷售商。據稱雙方的協議仍屬暫時性，細節可能有變。由於中國尚未頒布VR相關規定，目前未清楚騰訊引進Meta設備，並在其平台提供VR內容，是否需要像引進任天堂Switch及發布傳統電子遊戲般，尋求政府批准。

消息稱，這款頭戴設備將提供騰訊的遊戲和軟件，而騰訊將佔相關內容和服務（如軟件訂閱和遊戲銷售）的多數收入，而Meta將佔設備銷售的大部分收入。fb曾短暫進入中國市場，直至2009年中國新疆發生暴力事件，當時部分策劃者以fb組織行動，而fb拒向中方提供相關信息，最終被中國網絡系統封鎖。Meta的IG和WhatsApp也未能進入中國市場。

（綜合報道）

[國際金融]