穆迪降美評級展望至「負面」 指政治兩極化 政府難促成減債共識

美國10年期國債孳息率今年急升，由年初的3.87厘至上月底一度升穿5厘。穆迪指出，政府若沒有採取有效政策減少支出或增加收入，美國財政赤字保持在非常龐大水平，顯著削弱舉債承受能力。該行以10年期債息在明年升至4.5厘高位，中期穩定在4厘水平計算，預期聯邦政策利息支出與收入佔比，會由2022年的9.7%升至2033年的26%，佔GDP比例則由1.9%升至4.5%，聯邦債務佔GDP比率由96%升至120%。

料利息支出佔收入2033年升至26%

在財政實力減弱之際，穆迪指持續的政治兩極化，可能阻礙減緩債務承受能力惡化的政策行動，進而限制政策制定的有效性，美國財政狀况和整體主權信用狀况所面臨的政治風險不斷上升。

今年5月美國政府面臨債務上限到期，財政部長耶倫曾警告，若國會未能提高舉債上限或令聯邦政府部分違約，損害美國信用。另外，聯邦政府臨時撥款法案將於本周五（17日）到期，但現時仍未有最新協議方案。

不過，美國財政部副部長Wally Adeyemo回應，不同意穆迪下調評級展望至負面，美國經濟依然強勁，美國國債是世界上最安全、流動性最強的資產。當局已展現對財政可持續性的承諾，包括6月債務上限協議削減逾1萬億美元赤字，以及將在未來10年內將赤字削減近2.5萬億美元的預算提案。

分析：理據非新資訊 難影響市場

穆迪是三大評級機構中，唯一仍將美國信用評級維持在最高級別，惠譽在今年8月降至第二高的「AA+」，標普早在2011年債務上限危機時，將美債降至次高級別。穆迪公布最新評級後，美國10年債息收市升0.43%報4.644厘。

法國外貿銀行美國首席經濟師Christopher Hodge表示，穆迪理據並非新資訊，所以很難對市場有很大影響，事件或會加強共和黨在預算談判的立場，縮減明年美國可自由支配的開支。他認同穆迪認為，未能見到美國短期內會整頓財政迹象，財政赤字擴大將加重美國利息支出負擔。

Columbia Threadneedle投資全球利率策略師Ed Al-Hussainy認為，穆迪今次評級決定的重點，是在提醒市場美國財政風險正在上升。

明報記者