鮑威爾放鷹失效 納指周五升2%

道指上周五升1.15%報34,283點，全周升0.65%。科企巨頭今年表現理想，維持強勁盈利能力，以及穩健的資產負債表，有助在高息環境抵受利息開支上升壓力影響，加上人工智能概念熱炒，推動它們今年持續走高，微軟（美：MSFT）上周五升2.49%、Adobe（美：ADBE）升3.37%，均創歷史新高。半導體繼續反彈，費城半導體指數升4.04%報3591點，兩周累彈一成，台積電（美：TSM）升6.48%，Nvidia（美：NVDA）升2.95%。

美國10年期國債孳息率上月一度突破5厘，拖低標指上月底曾見4103點，投資顧問LTL金融首席技術策略師Adam Turnquist認為，在超賣反彈、企業盈利表現穩固和債息回落支持下，標指企上4400點，扭轉早前下跌趨勢，帶動美股有意義的復蘇。嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon稱，債息再升空間不多，美股可因而受惠，但債市若出現新一輪波動仍會影響股市，預期美股升勢將相對溫和，特別是對於小型股。

分析：美股升勢或趨溫和

今年小型股較大型股為弱，羅素2000指數上周五升1.07%，但全周累跌3.15%，年初至上周五轉跌3.18%，相對標指有15%升幅。道富環球市場高級資產策略師Marija Veitmane稱，與大型企業不同，絕大部分企業需要為債務再融資，利息支出不斷上升。