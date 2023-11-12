調查：料美聯儲轉鴿 投資者續平美元好倉

高盛料美元不會大跌

調查於議息後11月3日至8日訪問66名基金經理，美銀指美元好倉是今年最活躍交易之一，現時市場情緒轉變程度，達到2021年初以來最明顯的水平。雖然歐洲經濟數據疲弱，市場對歐洲央行降息預期上升，但市場預期美國將減息更多。上周五美匯指數跌0.1%收報105.8點，自上月底高位跌1.24%。

高盛報告指出，現時美元估值偏高，未來一年全球經濟將恢復到更好的平衡狀態，明年對美元構成壓力；但該行對美國經濟增長預期高於市場水平，債息亦持續高企，會對美元給予支持，預計美元不會大跌而是出現較小幅度貶值。

上周五聯儲局主席鮑威爾表示會在必要時調整政策，尚未宣布停止加息，三藩市聯儲銀行行長Mary Daly指出，若勞動力市場和經濟增長保持穩固或強勁 ，而通脹只在窄幅波動，聯儲局可能需要再次加息。她認為現時較難確定利率已夠緊縮，將通脹引回到2%目標，需保持靈活性。

不過，亞特蘭大聯儲銀行行長Raphael Bostic認為，當局毋須進一步加息，已可令美國通脹降至目標水平，加息影響尚未全面顯現，因為不少企業利息鎖定在低息，當債務展期時利息成本將會增加，因此需要一些時間。他預期明年美國經濟增速為1.2%至1.5%，在通脹回落至2%前，會維持較慢的增長。