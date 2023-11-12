moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

住建部：今年內地樓市「前高中低後穩」

【明報專訊】住房和城鄉建設部長倪虹在新華社訪問中表示，8月推出「認房不認貸」和降低首付比例和利率等一系列房地產調整措施後，對樓市起到積極效果，今年首10個月一手房交易量雖然下降，但二手房交易量上升，兩者合計比去年同期按年錄正增長。整體而言，他認為今年內地樓市走勢是「前高、中低、後穩」。

倪虹表示，政府推進保交樓工作，帶動全國房屋竣工面積比去年同期增近20%，但供給方面仍然存在結構性不足問題，因人民對住房品質有更高要求，目前房地產市場正處轉型期，雖然遇到困難，但未來持續發展仍有一定支撐。

他指各城市交易量和價格有很大差異，故房地產調控採取因城施策、精準施策，中央所提三大工程工作已啟動，包括規劃建設保障性住房、改造城中村及建設「平急兩用」公共基礎設施。

堅持「房住不炒」 防市場大起大落

今年7月中央政治局會議通告沒有提及「房住不炒」，一度引起市場關注，倪虹在訪問中強調，在理念上要始終堅持「房住不炒」定位，以滿足剛性和改善住房需求為重點，提高人民住房質素。

他指過去追求速度和數量的發展模式已不適應現時發展，在新模式下房企要清醒地認識，現在要追求高質量、新科技、好服務。

倪虹又稱，需要建立「人、房、地、錢」要素聯動的新機制，以人定房、以房定地、以房定錢，防止市場大起大落，並建立房屋從開發建設到維護使用的管理機制，包括改革開發方式、融資方式、銷售方式，建立房屋體檢、房屋養老金、房屋保險等制度。