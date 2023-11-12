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猴子實驗後反常 動物測試惹議

【明報專訊】近兩年馬斯克陸續用影片展示Neuralink的研究成果，顯示目前猴子已可用腦電波控制電腦玩「彈磚」、打字，去年Neuralink更已向哺乳類動物作近300場植腦手術，下一步是向人腦植入儀器，希望為四肢癱瘓的人帶來曙光。然而Neuralink的動物測試也惹來不少爭議，被指一些猴子因實驗而情緒、行為反常，有些更被施以安樂死，蒙上「虐待動物」之名。

去年馬斯克指Neuralink的動物測試向來不是「探索性（exploratory）」，而是用已成形的科學假設，強調公司「極度謹慎」。在今年9月10日的X平台帖文中，馬斯克表示，沒有猴子因Neuralink植入儀器而死，強調公司早期的植入實驗是用接近死亡的猴子，減少對健康猴子的風險。

醫師委員會：至少12猴子被安樂死

10日後，負責任醫學醫師委員會（Physicians Committee for Responsible Medicine）向美國證交會發函，要求就證券欺詐調查Neuralink及馬斯克。信中斥馬斯克上述帖文不實，稱過去至少12隻健康猴子被Neuralink安排安樂死，即「該公司植入物產生的問題所帶來的直接結果」。據報，有被植腦的猴子不斷抓破頭皮，流血方休，又或者表現沮喪痛苦，要借安樂死尋求解脫。

信中引用2018年證交會言論，當時證交會投訴馬斯克在Twitter聲稱擬將特斯拉私有化，屬誤導資訊，強調上市公司管理層有義務提供正確資訊。信件稱希望證交會應調查猴子實驗、追究馬斯克及Neuralink責任。不過，Neuralink並非上市公司。

Neuralink承認部分手術出錯，歸因於人為錯誤。負責Neuralink非人類測試主管Autumn Sorrells表示，別人以「虐待動物者」、「殺手」來稱呼他們，他們要回來對着動物工作是極之困難。她為公司護航，指比起她見過的其他實驗室，Neuralink的動物有較大的籠子、較多食物和娛樂選項，亦有更多社交。

[企業地球村]