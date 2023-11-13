唐家成任主席大熱 任志剛或無意接掌

早前有外電報道，任志剛已成為港交所下任主席的熱門候選人。消息指出，任志剛近日私下向不少金融圈友人透露，無意出任主席一職。分析指任志剛過去一直以作為國際知名的中央銀行家引以為傲，股票、期貨市場發展本非他的強項，加上本身年事漸長，應付6年任期恐亦有一定負擔，相信是他無意爭取港交所主席任命的原因。

唐獲委重任 促進股市流動性

政府官網行政會議成員資料顯示，任志剛現年74歲，1993年至2009年出任金管局總裁，由2017年起出任行政會議成員。對於是否無意接任港交所主席，任志剛透過發言人表示沒有評論。

至於唐家成，由於熟悉證券市場，一直被視為港交所主席繼任人的另一熱門人選。他2006年至2008年曾出任港交所上市委員會主席，2011年出任證監會非執行董事，並在翌年出任證監會主席，直至2018年。

現年68歲的唐家成，近年屢獲政府委以重任，先於2020年獲委任為國泰（0293）董事局觀察員，再於今年8月獲委任為促進股票市場流動性專責小組主席。小組早前提交建議獲特首接納，並在《施政報告》中決定將股票印花稅率，由0.13%降低至0.1%。