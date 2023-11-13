邱達根倡GEM吸騰訊小米轉板

籲GEM改名 冀納互聯互通

他指出，科創界普遍對GEM板的改革關心，但擔心只屬小修小補，看法傾向負面，仍然不太想使用改制後的GEM板上市融資。就算依現有建議改革，開初或會再見不少公司申請上市，卻料多過5至10年陸續轉板後，會有比目前有更多沒有交投及未能再募資的公司留下來。因此他說：「有需要大刀闊斧去做重新包裝，甚至設定退市機制。」

有見市場內首20隻科技股佔港股成交達30%，在總市值逾30萬億元中，科技股佔10萬億元，他相信，可先將部分主板上市科技股如騰訊及小米等，甚至將特專公司移入GEM板後改名，重新出發帶動交投，再吸引那些未能沾手GEM板公司的基金注意，甚至讓互聯互通的投資者參與其中，以及設立買賣稅務優惠吸引投資者。港府旗下香港投資管理有限公司（HKIC）亦可設專項基金參與有限合伙（LP）投資，投資於改制後的GEM板公司。他相信，若設時限將科網股移到改制後的GEM板，有望與尚有不同行業公司的主板平分秋色。

促撤轉板機制 免創企流失

有別於業界歡迎GEM板再引入轉板機制，邱達根則反建議要撤銷轉板機制，避免已上市的科創公司流失。他明言建議的大改動會有風險，但他形容：「決心不夠，就沒有認受性。若改革成功，還有可能發展成亞洲的Nasdaq。」如果將來GEM板相對主板的效果有如英超球隊曼聯和曼城對陣，便算是成功。否則設轉板制，即人家升班後，在GEM板上市形同留班及降級，便有如轉到英甲、英冠，已相差很遠，變成「弱者愈弱」。他稱過往採轉板機制的英國AIM、日本MOTHERS及美國OTC的市場均不太成功，案例在前，已值得參考，冀港股市場不要重蹈覆轍。