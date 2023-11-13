外資基金Federated Hermes：習拜會利好 超配中國股市

【明報專訊】國家主席習近平將於明天至本周五遠赴美國三藩市舉行的中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織（APEC）第30次領導人非正式會議，「習拜會」能否改善中美關係、帶動中國股市從低位回升呢？今期封面故事由Federated Hermes執行董事及投資專家部門主管James Cook、富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon，以及富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin分析最新形勢。Cook認為，「習拜會」對市場屬正面，旗下基金亦正超配中國股市，包括重倉百度（9888）、阿里巴巴（9988）及京東（9618）等科網股；Sekhon認為，中國新能源及電動車股有投資機會；Dropkin則看好中資生物科技股。
雖然港股上周先升後回，恒指全周下跌460點或2.61%，終止此前連升兩周的強勢表現，惟在上周五收市後卻迎來好消息，外交部發言人華春瑩當晚宣布，應美國總統拜登邀請，國家主席習近平將於明天至本周五（11月14日至17日）赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席APEC第30次領導人非正式會議；這是去年11月20國集團峰會後、事隔一年再次上演「習拜會」，而且亦是習近平自2017年4月以來，或2018年中美貿易戰開打至今首次訪美，意義重大，成果如何對全球投資市場，特別是中國股市後市料帶來重大啟示。
Federated Hermes是由美國Federated及英國Hermes兩大資產管理公司在2018年收購合併而成，截至今年9月底止，資產管理規模達到7150億美元，集團執行董事及投資專家部門主管James Cook上周從英國來港，在本港金管局舉辦「國際金融領袖投資峰會」期間會見其他全球金融界的精英，從而推廣旗下基金，並且接受《Money Monday》專訪，並解釋何以看好中美關係改善在即，以及旗下亞洲（日本除外）股票基金何以超配中國。
被記者問及本周擬舉行的「習拜會」能否改善中美關係、降低地緣政治風險、提升中國股市估值？Cook表示：「地緣政治風險是我們密切留意的風險之一，而你也看到中美兩國近月從官員到民間一直加強接觸，共同努力為在APEC期間『習拜會』順利舉行鋪路。有趣的是，香港金融管理局近日也舉行『國際金融領袖投資峰會』，成功邀請很多國際金融領袖來到中國的國際金融中心──香港聚首一堂，這是很有建議性及正面的信號，除意味中美兩國緊張關係不會升溫外，也顯示中國作為全球第二大經濟體在國際商界領袖中的重要地位。」
根據Federated Hermes亞洲（日本除外）股票基金截至9月底的報告，當時基金規模為31.75億美元，持倉中41.21%屬中國股票，相對基準指數的30.86%屬明顯超配（見表），而且10大持股中，亦包括百度、阿里及京東等中資科網股（見表）。Cook透露，由於該行預期中美關係將隨着「習拜會」順利進行有所改善，該基金近月一直超配中國股市，目前最新持倉佔比約四成。
Cook表示，Federated Hermes向來奉行逆向投資策略（Contrarian Investment Strategies），買入不被市場喜歡（unloved）的市場或股票，耐心等待價格回升至合理水平沽出獲利，而他認為，過去逾兩年中國股市明顯不受市場歡迎，因此目前估值吸引，已反映很多風險、挑戰及壞消息，是趁低吸納的好時機：「我們喜歡以非常吸引的估值來買入股票，而一般來說，當市場充滿好消息的時候，股票的估值不會十分吸引，目前有很多壞消息出現，市場對中國的情緒非常悲觀及負面，所以中國股市才會跌至非常便宜的水平，例如恒指現時估值便接近多年以來的低位（見圖1及圖2）」。
從基本因素分析的話，Cook指出，中國經濟目前正處於轉型期，而且地緣政治緊張亦屬負面，加上房地產市場顯著調整所帶來的負財富效應亦不利消費，這些均屬事實，亦正正由於這麼多負面因素已反映，中國股市估值現時才會跌至如此非常便宜的水平。
Cook教路，近年投資中國股市，往往需要進行買賣（trading），即在股價低時增持、股價高時減持（add in weakness, reduce in strength）才可賺取超額回報（alpha），例如在今年初市場對於中國走出疫情、重啟經濟過度亢奮、中國股市估值亦偏高時，旗下基金便曾大幅減持，隨着近月樓市疲弱及消費降級等不利消息湧現，令中國股市回落後，旗下基金開始出手逐步增持，目前中國股市佔比已回升至近四成，與基準指數約三成比較，明顯超配近一成。
雖然中國近月出現消費降級的迹象，但Cook強調，料只屬暫時現象，他對於中國消費市場中長線增長仍然樂觀，而電子商貿互聯網平台公司明顯受惠此增長主題，因此旗下基金亦持有阿里及京東。當中，Cook表示，京東今年預測市盈率僅9倍，已經相當便宜，估值再下跌的空間料有限。
不少投資者擔心，目前中國房地產市場泡沫已經爆破，將重蹈1980年代末期日本樓市泡沫爆破後衰足30年的覆轍，Cook卻認為不需要看得如此悲觀，指中國政府在今年下半年以來已推出很多政策希望支持及穩定樓市，考慮到自住物業往往是居民最貴重的單一資產，穩定樓市亦有助促進消費、推動經濟增長，因此，Cook相信中國政府會採取一切可行手段（whatever it takes）穩定樓市，即使成效可能需要較長時間才可看到。
Cook透露，旗下基金去年曾持有內房龍頭股中海外（0688），其後已於高位沽清，至今沒有持有任何內房股，轉為持有與內地房地產需求相關的水泥股。
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