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富蘭克林鄧普頓Manraj Sekhon：中國新能源電動車股可留意

【明報專訊】Federated Hermes執行董事及投資專家部門主管James Cook在上文認為，本周將在三藩市舉行的「習拜會」屬正面，透露旗下基金亦正超配中國股市；而值得留意的是，去年11月中在20國集團峰會上演「習拜會」後，富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon（圖）曾表明對中國資產的看法正面，而跟着兩個多月港股亦曾出現明顯升浪，雖然Sekhon近日再沒有像一年前般明確看好中國股市，但他認為，中國新能源及電動車股有投資機會。

去年11月18日見報的「創富倉」欄目中，提到記者當時正在新加坡採訪「富蘭克林鄧普頓亞太區投資論壇2022」，會議上富蘭克林鄧普頓環球投資總監Manraj Sekhon表明對中國資產的看法正面，指該周在20國集團峰會進行的「習拜會」成果屬正面，料即使中美關係短期內不會因此大幅改善，但「習拜會」已經為市場情緒設定底部（set a floor on the market sentiment）。

上述報道見報後，恒指由此前一個交易日（去年11月17日）收報18,045點，急升至今年1月27日高位22,700點，在短短兩個多月便上升4655點或25.79%，屬恒指於2021年2月在31,183點見頂回落至今，表現最好的其中一段時間，可見Sekhon測市準確。

上周料「習拜會」成事 擬增持中國股市

珠玉在前，Sekhon對本周的「習拜會」最新看法亦值得重視。Sekhon早於上周三接受外電訪問時已經預測，中國國家主席習近平或於本周赴三藩市與美國總統拜登會面，舉行中美元首會晤，料中國股市因此短期有機會上漲，並透露富蘭克林鄧普頓正在留意會否增持中國股市（at the margin we are adding to those long held positions in China listed stocks）。

「富蘭克林鄧普頓亞太區投資者論壇2023」本月初從新加坡移師到本港進行， Sekhon當時則指出，雖然以微軟（美：MSFT）為首的七大美國科技股今年以來表現很好，但升勢亦的確過分集中，令美國小型股對比大型股已出現重大折讓。Sekhon續說，環顧美股以外，全球主要股市今年以來亦普遍跑輸美股，影響所及，美股在全球股市中的佔比已升至頗高水平；而在非美股中，亦同樣出現美股般大型股股價大幅跑贏小型股的現象。

綜合上述分析， Sekhon認為，在美國息率正接近見頂的情况下，美國以外股市將會有投資機會，例如可在增長較快的新興市場尋寶，當中，他看好印度、巴西及東南亞股市。另外，Sekhon認為，不論在美國或非美國股市，也可留意在科技、醫療等新經濟領域具備增長潛力的小型股。

美息近見頂 資金或流入新興市場

中國作為全球最大的新興市場，Sekhon對中國股市的看法是，選股要十分審慎，當中，他會比較留意中國新能源及電動車股的投資機會。

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