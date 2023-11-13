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Argyle Street發公開信促安寧清盤 不滿私有化失敗 斥俱樂部泳池任由馬騮游水

標籤：經濟

【明報專訊】香港基金公司Argyle Street Management向安寧控股（0128）董事發公開信，對先前華懋集團母企參明有限公司提出私有化的計劃失敗，感到失望及不滿，對安寧未來前景感到悲觀，要求安寧清盤，並將所有資金立即退還予股東，更表明他們不再對安寧董事會抱有任何信心。Argyle Street合伙人陳健對本報表示，「寧願將公司（指安寧）清盤，好過將俱樂部（指安寧位於荃灣的物業資產，即顯達鄉村俱樂部）的泳池任由馬騮游水！」

明報記者

事實上，早於8月時網上曾瘋傳有大批野猴，闖入荃灣老圍顯達鄉村俱樂部內的泳池「嬉水」。

批評資產管理不善

Argyle Street於信中指，安寧最大的資產為位於荃灣的顯達鄉村俱樂部的土地，更直言安寧於大規模住宅重建方面沒有往績，同時亦在資金方面有限，無法獨自承擔價值數十億元的重建項目，認為該項目的發展商應為華懋集團，更指私有化方案本為安寧股東及華懋集團「雙贏」的方案。

另外，Argyle Street亦批評安寧資產管理不善，令先前有野猴闖入該項目的泳池。

Argyle Street聲言目前擁有安寧約1%股份，該公司表示，有於私有化方案中投贊成票，更指該私有化方案提出的作價，較方案提出前的股價溢價四成至五成，更指方案僅較2023年6月安寧的淨資產總值（NAV）折讓約12%，指該私有化方案，對於小型房地產公司而言，或為近年以來最合理的私有化嘗試之一。

Argyle Street續指出，於私有化方案首次公告後與方案失敗的3個月間，從未獲安寧的正式聯繫，以說明私有化方案的細節。

對私有化投票率低有懷疑

該基金公司亦提到，僅有17%擁投票權的安寧股東出席有關私有化投票的股東大會，更指該投票率遠低於過往其他香港公司私有化案例的水平，質疑安寧有否與其他少數股東進行溝通，並質疑安寧董事會是否真心希望達成私有化。