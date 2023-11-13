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維信金科擬擴港業務 推高額現金貸款

標籤：經濟

【明報專訊】獨立線上消費金融服務提供商維信金科（2003），旗下在港的維信金融財務或CreFIT維信，推出「CreFIT卡卡貸」上線至今已累積逾5000名註冊用戶，貸款由1萬多元至10多萬元不等。該集團執行董事兼首席運營官廖世強指出，公司擬續在港推出貸款額更高的現金貸款業務，並部署進軍海外市場。

廖世強稱，公司用了約半年籌備，自9月13日將CreFIT卡卡貸App上線，主要以規則為本的決策引擎，助用戶毋須提供收入及地址證明下，在線上以更高效率如只需數分鐘便批出貸款及放款。現時其在港有逾5000名註冊用戶，用戶平均使用還款期數為17期。現時他們提供的貸款額度由5000元至20萬元不等，給予用戶貸款額介乎1萬多至10多萬元不等，貸款年利率介乎逾1厘至40多厘不等，而融資成本會較之前昂貴，並達8厘左右，因此略有賺蝕。由於批出貸款直接打入信用卡帳戶還款，因此有助守住信貸紀錄，讓用戶可繼續涉足傳統借貸工具。

部署進軍海外市場

目前該公司錄得的單日最高紀錄有逾100宗申請，用戶年齡介乎20至50歲，並以年輕人居多。廖世強又說，短期內他們擬推出貸款額較高、還款期數較長的現金貸款業務。由於是以手機App運作，因此有空間去開發管理帳單及非金融服務。由於在港開始新業務不久，廖世強指在需時半年至一年去建立精準數據前，不排除營運初期的壞帳率較高。在香港之外，他認為，適合卡卡貸的海外市場，尚包括日本及南韓等，將來不排除在成熟的海外市場尋求合作，加快發展步伐。

雖然經濟增長放緩，但廖世強稱，在消費意願高及還款能力仍強下，料需要更多資金去消費。若內地經濟接近到底並向好，他相信會對香港市場有利。以他所見，集團在內地的業務自9月份以來，比7、8月份的客戶還款情况有進步，10月份的情况還比9月份佳，同時內地的融資成本較前便宜，約為7厘左右，一般每個月可做近70億元人民幣生意。