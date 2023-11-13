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星洲私募Kaizenvest 料東南亞教育商機大

標籤：專訪

【明報專訊】新加坡私募基金Kaizenvest創辦人Sandeep Aneja在接受本報專訪時表示，創辦亞洲首個EdTech（教育科技）私募基金對其具有深遠意義，他認為教育基金可以推動世界創新，帶來新的機會及更多的優質教育，而優質教育對於世界的可持續發展有着重要影響。

稱港優惠政策偏向中國

Aneja表示，選擇在新加坡創辦亞洲首個EdTech私募基金主要基於3個原因。其一，他相信優質教育可以讓世界變得更好，例如提高就業率、減少貧窮、消除性別刻板印象等。其二， Aneja注意到亞洲、尤其是東南亞及南亞家庭對於教育的投入非常大，這些地區的家庭會至少投入四到五成的收入在教育上，這也使他相信教育市場在東南亞及南亞有着巨大的潛力。其三，選擇新加坡作為基金總部是因為它的自由、支持及優越的地理位置。新加坡擁有良好的治理、稅收、法律、資本和對私募基金來說優質的服務，並且可以在2至5小時內輕鬆飛到亞洲幾乎所有的國家，這對於投資前景來說很重要。論及為何未選擇香港作為基金總部，Aneja表示，香港的優惠政策更偏向於中國市場，但目前Kaizenvest目標市場並未包含中國。

此外，Aneja表示，Kaizenvest目前已對19家EdTech公司進行了投資，並完全退出了其中的12家，這些投資分佈在印度、越南、新加坡、菲律賓和印尼。而Kaizenvest的投資者包括全球發展金融機構，如荷蘭創業發展銀行（FMO）和馬尼拉的亞洲開發銀行（ADB），還有未能透露名稱的家族辦公室等。

早前， Aneja於11月1日在香港作為分享嘉賓，參加了由薯片叔叔共創社舉辦的教育科技創富創善工作坊，該工作坊介紹了全球教育科技市場的投資機遇、教育科技投資與其他行業的同異之處。

[專訪]