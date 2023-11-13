moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

智建機械技術：請人主要靠員工轉介

【明報專訊】研發機械人是跨學科行業，建築行業使用的機械人，比消毒、清潔和巡邏機械人等更複雜，所以不容易在香港聘請到適合的研發人才。

據智建機械技術創新總監任宇行表示，公司2019年成立時只有4個人，發展至現時有20人，其中10多人從事研發工作，包括機械工程師、電機工程師、製程工程師、軟件工程師等，主要都是靠初期的員工介紹其他主修工程的朋友加入公司。

由於香港市區工廈單位面積有限，所以該公司要在粉嶺貨倉內測試機械人，並要在母公司東莞廠房內測試零部件和組裝機械人。以現有人手來說，若有足夠訂單，該生產線每月可生產4部或以上機械人。

下月中將赴日本參展

截至上月，該公司已在本地賣出十幾部天蝎鑽D2和天蝎鑽DF；其母公司承接工程時，也會使用這兩款機械人。

據悉，本地建造業公司購買本地研發的創新技術和產品時，最多可以獲得「建造業創新及科技基金」（CITF）配對資助80%，業者實際只需支付產品原價20%。若以較廉宜的天蝎鑽D2定價數十萬元來說，業者實際只需付10多萬元。

該公司對於打開出口市場寄望甚殷，繼獲新加坡和加拿大公司訂單後，該公司12月中會到日本東京參加「JAPAN BUILD TOKYO─建築之先端技術展」，希望能再下一城。

[新經濟新天地]