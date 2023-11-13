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加息周期善用存款證增回報

【明報專訊】陳先生來信：

本人由於忙於教務，未有時間打理資產，現時主要放在定存和按揭相連戶口，但各有限制。本人不懂投資，請問應如何提升自己的理財能力？

筆者回覆：

現時定期存款只對新客戶較有利，雖然新客戶可享受息率高達4厘，但現有客戶只有1厘至2厘。按揭相連戶口利息較高，但有存款金額限制，一般為總貸款額的一半。陳先生現有400萬元按揭未供完，可享受相同利率的存款額最多為200萬元；其後一路供款，未償還的貸款額便會一直下跌，可享受相同利率的存款額也會隨之下跌。

利息或逾5厘 門檻低至5萬元

在加息周期下，陳先生可多了解存款證。存款證由銀行或其他金融機構發行，特點是具有固定的期限和利率，投資者可以將資金存入存款證中，直到到期日可取回本金和利息。存款證通常被視為相對安全的投資選擇，因為它們由金融機構發行，具有保本保息的特點，這意味着在到期日之前，資金是相對安全的。現時市場上由大型銀行發行的存款證，為期3至6個月，利息5厘以上的選擇有不少。如陳先生偏向保守，資金除放200萬元於按揭相連戶口外，餘下的200萬元亦可選擇將存款證納入投資組合，既能維持低風險，亦能提高回報，抵消部分因加息而增加的供樓負擔。

至於如何選擇合適的存款證？存款證的回報依賴發行機構的信用狀况，在選擇存款證時，記得選擇可靠、信譽良好的發行機構，亦要考慮流動性，一如定期存款，在到期前不能提前贖回。

另外，存款證也存在一些限制。存款證一般以美金為主，而入場門檻為10萬美元。不過，隨着市場對存款證的需求愈來愈大，港元存款證陸續出現，不少更由大型金融機構發行，部分投資平台的入場門檻更低至5萬港元，對於尋求穩定投資和固定收入的投資者的確是好消息。

以上建議，適合大部分較為穩健和保守的投資者。至於如何增加自己的理財知識？我建議陳先生可開始學習了解投資的基本原則，以下幾份「功課」，不妨多做幾遍：

1. 明確自己的財務目標，不同的目標可能需要不同的金融工具和策略。

2. 理解風險承受能力，風險與潛在回報存在一定關係，評估能夠承受的風險程度，可以有助作出更明智的投資選擇。

3. 了解流動資金需求和投資期限。某些投資產品可能具有較高的流動性，某些投資產品則可能需要長期持有以實現最佳效果。

4. 尋求專業的理財顧問或金融專家的建議。他們可以根據你的具體情况進行評估，並提供適合的個性化建議。

信達興業董事物業理財專家

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[陳智鑾 理財信箱]