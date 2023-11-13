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袁國守：生科股風險高 ETF入手較穩陣

【明報專訊】資金近日追捧生物科技股（俗稱「B仔股」），個股曾單日逆市飈逾一成，雖然「B仔股」不時爆上，惟多突發，難捕捉。生科公司成功研製一隻獲批上市的藥物，要過五關斬六將，對投資者來說，回報高，風險亦高，加上數目多令人眼花撩亂，故以ETF入手較合適。

醫藥股和「B仔股」近日連番炒高，以三葉草生物－B（2197）為例，上周僅在兩個交易日漲逾28%。如同過往其他「B仔股」突然飈升情景，靠的是所研製產品「過關」，今趟三葉草生物湧上，因該公司已完成其季節性流感疫苗於巴西上市申報，市場因而憧憬收益將大幅增加。

揀到「中獎」生科公司難度高

可是，生科研究需時，投入資金龐大，即使研發出具醫療效用的產品（如醫藥、疫苗），還要通過臨牀測試；有調查指出，最終能成功獲批上市的機會率只約50%，可見一家生科公司要賺錢，猶如「中獎」。

對於分析員而言，要從市場揀中「中獎」的生科公司難度甚高，除需認識生科技術和最新發展，還要「貼中」通過臨牀實驗的企業，相信比研究傳統行業如零售、銀行和地產難得多。因此，不少人對生科股「避之則吉」，如上期《Money Monday》封面故事訪問的首域盈信資產管理的管理合伙人劉國傑，直言該公司管理的中國增長基金從來無買過生科股，原因是「估值高，很多股份均無錢賺」。

由於生科行業可以winner-take-all（贏家通吃）來形容，只買單一個股風險甚高，所以若看好這行業前景，買入一籃子生科股，或以ETF入手較穩陣，例如華夏恒生生科ETF（3069）；但要留意，該ETF追蹤的恒生香港上市生物科技指數，成分股以醫藥股為主，「B仔股」只佔少數。

海外生科ETF可留意IBB

放眼海外，可選擇的生科ETF不少，當中iShares Biotechnology ETF（美：IBB）淨資產達67億美元，是最具規模的生科ETF之一，覆蓋的生科股包括廣為大眾熟悉的Amgen（美：AMGN）和莫德納（Moderna，美：MRNA）等，是投資生科行業的入門之選。

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[袁國守 投資心戰室]