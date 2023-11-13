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袁國守：習拜會屬正面 大市年底前跌幅有限

【明報專訊】港股近月每逢周五例升，有股評人更以「Magic Friday」來形容此「盛况」，上周五卻「失靈」，主因聯儲局主席鮑威爾稱仍有可能進一步加息，市場解讀為「鷹派」言論，10年期美債孳息率反彈至4.6厘以上，震散美股，拖累恒指插308點，收報17,203點。

公平一點，納指「九連陽」後才斷纜，且上周五即反撲，更升2%突破前高位，回吐一日相當健康。港股在納指反彈之前繼續弱勢，恒指連跌4日，全星期累挫460點；值得留意的是，上周一再次上演大成交升市後見頂，一浪低於一浪格局未變，先看能否守穩16,800點。

不過，年底前又不用過分悲觀，因中美關係短期有緩和迹象，國家主席習近平將出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會，於本周三（15日）與美國總統拜登會面，加上12月年結前，基金大戶每每「粉飾櫥窗」，因此就算大市不升，料再跌幅度有限。今期封面故事訪問了投資管理公司Federated Hermes，其投資專家部門主管James Cook表示，「習拜會」屬正面，旗下基金現正超配中國股市，並提及重倉的科網股，不容錯過。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]