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陳永傑：美利率期貨反映明年5月減息

標籤：陳永傑

【明報專訊】日前美國聯儲局維持利率不變，但主席鮑威爾表示，基於通脹風險，仍可能需要進一步加息，筆者認為他是「買保險」而已。從美元利率期貨反映，12月息率不變機會上升至95%，到明年5月可能要減息0.25厘，減息再次由6月提早到5月。

美國聯邦基金率經已企穩在5.25厘至5.5厘多時，這一輪一年多的加息周期來勢甚急，對美國以至全球樓市股市打擊甚深。累積加息加幅已大，美國債務「步步高陞」，債務利息支出增加也是一個嚴重問題，高負債亦會衝擊美國社會穩定性，聯儲局在加息「忍手」亦屬有理。

議息聲明指出，通脹居高不下，當局仍高度關注通脹風險，會致力將通脹率回復至2%的目標。聲明又提到，金融和信貸狀况收緊可能會打壓經濟活動、招聘和通脹，但影響程度仍不確定。如出現影響目標實現的風險，當局準備適當調整政策立場。

鮑威爾表示，即使自去年年中以來通脹經已有所放緩，仍遠高於目標，近月良好通脹數據只是開始，要令通脹率達到2%目標仍有很長的路要走。

鮑威爾又稱，現時仍未作出12月的利率決定，會綜合多項經濟數據作出考慮，並逐次會議作出決定。數據顯示，美國經濟具有韌性和展現勞動力需求，可能令通脹進一步面臨風險，需要再加息。

美元利率期貨顯示，12月以至去到明年3月的議息，仍維持5.25厘至5.5厘息率不變。但到5月下調0.25厘息率的機率上升，比較早前市場預期在6月才減息提早了。假如美聯儲提早減息，全球樓市股市投資市場或會轉勢，預期有較好表現，擺脫近期波動。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]