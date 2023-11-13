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廖偉強：減辣威力的正反論

標籤：廖偉強

【明報專訊】特首在《施政報告》公布減辣至今，市民都有相當多討論，意見不一。對減辣不存希望的人，當然會想得較為負面，認為今次的舉措不會為買家及投資者構成入市的誘因，簡單歸納起來，都是以下幾個論調：

1.額外印花稅（SSD）將三年縮短為兩年，將會提早一年釋放大量放盤，供應增加為樓價更添壓力；

2.買家印花稅（BSD）稅率由30%減至15%，對外地人入市沒有太大誘因，之前願意入市的外地人，已經會透過購買公司持有的物業來免除相關稅項；

3.新住宅印花稅（NRSD）由15%減至7.5%，但市民不會在這個高息環境下投資，寧願將現金作定期存款。

筆者嘗試從另外一個角度去看減辣這件事。首先，SSD將三年期縮短為兩年，的確有助一些業主實現短期內趁低換樓的計劃，不用受辣稅的束縛而錯過了「低賣低買」的機會，從而加強了換樓市場的流轉和動力。至於調減BSD，有不少內地人其實不想透過購買公司來持有物業，反而想較為直接。今次稅項的減半，令這些客人感覺上較之前「着數」。最後NRSD減半；對於不想用家人名義去購買的人，會是一大誘因增購買力。

綜觀今次減辣，外來人才置業辣稅「先免後徵」措施，絕對是最具威力。這批銳意來港發展的人，置業終於可獲得和香港人首次買樓時同樣待遇，不用預備一筆大資金來預繳稅款，加上港樓價格已回落不少，作為長遠投資保值，風險明顯較以往小。

無論大家對《施政報告》減辣的評價如何，筆者認為總算是個好開始，加上輸入人才逐步到位，經濟慢慢康復過來，相信香港明年的樓市走勢，必定會勝過今年。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]