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馬泰陽：新盤料提速 樓市勢添動力

標籤：馬泰陽

【明報專訊】上月市場觀望氣氛濃厚，發展商亦減慢推盤步伐，一手貨尾積壓，導致發展商申請預售樓花速度明顯減慢。據地政總署資料顯示，10月未有接獲預售申請，自今年6月後再次出現零申請，屬年內第二次。若以今年首10個月計算，新申請預售樓花單位合共9381伙，比起去年同期大跌約54.6%，並為10年同期新低，可見今年新申請單位數目大減。

在獲批預售樓花方面，10月有2個樓盤獲批預售樓花同意書，兩個項目合供提供601個單位，數目較9月1393伙按月下跌約56.9%，見半年新低，不過，目前已批出預售樓花但尚未發售的私人住宅新盤單位總數仍逾1.55萬伙。此外，10月未有新申請預售樓花項目，因此截止10月累積待批預售樓花單位12219伙，按月跌約4.2%，為逾兩年新低。

隨着政府為樓市減辣，市場交投氣氛逐步回升，發展商亦開始出招，吸引潛在買家入市。由於《施政報告》提出對外來人才來港置業的辣稅實施「先免後徵」，降低外來人士來港置業成本，提升了外來人才置業的吸引力。事賓上，政府提出各項輸入人才計畫，加上增加非本地生學額，該批來港人士即使未有計劃置業，亦有租樓居住需要，變相提升本港的住屋需求，為本港樓市帶來新動力。不少發展商亦看準商機，提出多項專才置業優惠吸引新港人入市。

《施政報告》為樓市減辣，加上美國再暫停加息，利好本港樓市。筆者認為後市逐步明朗化，相信發展商將會重整推盤步伐，重燃市場購買力，樓市勢破悶局。倘若第四季在發展商積極推售下，準買家入市步伐加快，同時能帶動二手交投，屆時一二手的交投有望回升，樓價可望止跌回穩。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]