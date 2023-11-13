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憧憬內地救市 MPF可配置港股

【明報專訊】全球主要股市於10月上旬反彈，但整個月計仍是跌市完場，延續了9月頹勢，進一步尋底。受累股債價格下滑，上月各類型強積金（MPF）近乎全錄得負回報，但市場相信加息周期近尾聲，11月份有望現轉機，從長線配置來說，估值持續於低位徘徊的中港股票基金或可重新考慮。

明報記者 袁國守

根據強積金諮詢機構GUM公布的10月份強積金表現報告，於2023年10月，強積金供款人每人平均損失5934元，年初至今共損失6405元。截至10月31日，「GUM強積金綜合指數」下跌2.6%，報211.84點；「GUM強積金股票基金指數」下跌3.7%，報275.15點；「GUM強積金混合資產基金指數」下跌2.8%，報211.08點；「GUM強積金固定收益基金指數」輕微下跌0.1%，報123.06點，反映不同資產類型的強積金皆下跌。

瑞銀高盛摩通等上調中國經濟預測

該報告指出，10月份美國三大股票指數錄得下跌，標普500指數曾跌至4140點，但在美國財政部公布第四季借款需求低於預期，以及聯儲局再次暫停加息後，市場出現輕微反彈，但該指數整個月下跌2.2%。不過，由於9月美國CPI按年增長維持3.7%，核心通脹回落至4.1%，合乎市場預期，投資者普遍認為美國通脹已受控。中港方面，報告指，內房債務事件繼續發酵，恒指一度跌穿17,000點水平，本港出口數據仍然疲弱，9月份香港整體出口和進口貨值分別按年跌5.3%和0.4%。至於內地，第三季度GDP增長4.9%，超出預期，外資投行普遍認為，中國GDP增長有望保持在5%左右，瑞銀、高盛、花旗、摩通和野村等投行均上調了今年中國經濟的預測。

以地區計，美國股票基金於10月份「傷勢」最輕，跌2.3%，在股票基金中排第一；年初至今計，表現亦最突出，累升12.3%，遠優於香港、亞洲及大中華股票基金表現（見表）。

上季美股基金獲注47億 佔淨流入42%

不過，強積金研究機構積金評級主席叢川普指出，美國股票基金在10月份錄得連續第3個月下跌，令「追逐回報」的強積金成員更添憂慮。他表示，在今年的大部分時間裏，美國股市跑贏中港股市，令強積金成員在上一季度向美國股票基金注入約46.6億元，相當於強積金第3季度資金淨流入總額約42%，而這一驚人的數字表明，成員正追求短期回報而不是長線投資。他指出，經濟、政治和地緣政治等不明朗因素在今年一直存在，短期內不太可能改變，駕馭這種市况是危險的，特別是對非專業投資者而言。

他建議強積金成員尋求專業意見，作多元化和長線投資，同時利用「成本平均法」，當價格下跌時以同樣的金額便可以買入較多基金單位，而所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，為成員提供現成的低收費及多元化投資方案；對大部分強積金成員來說，它們是幫助滿足長遠退休需要的理想基金。

展望11月，GUM策略及分析師雲天輝表示，10月份市場氣氛持續悲觀，惟展望今個月漸見轉機，因美聯儲於香港時間11月2日凌晨的會議中宣布維持利率不變，符合市場預期，而且財政部向下修訂發債融資計劃，利好美債美股且令市場更確信加息周期漸入尾聲。此外，他表示，隨着中國增發1萬億元人民幣國債，並提高預算赤字目標，市場預期更多措施繼續出台。他提醒，退休金屬長期資金配置類別，故不應捕捉市場時機，而中港股市估值持續在低位徘徊，成員可考慮長線配置的投資價值。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]