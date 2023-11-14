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日圓穿5.15見33年低 港人遊日增 分析：現適合唱錢旅行 央行有機會入市干預

【明報專訊】美國一年多以來加息11次，日本長時期維持超寬鬆貨幣政策，促使日圓走弱。日圓昨繼續尋底，每百日圓兌港元跌穿5.15水平，創33年新低，曾低見5.1432，料將進一步推升港人遊日需求。有旅行社表示，港人遊日需求旺盛，絕對受惠於日圓大幅貶值，若日圓於明年第一、二季持續貶值，加上航空公司增加航班加以配合，相信遊日數字或超越疫情前2019年水平。

明報記者

東瀛遊（6882）執行董事禤國全引述日本觀光局數字指出，今年首9個月，其港人遊日數字已恢復至疫情前2019年同期的九成，他相信絕對與日圓大幅貶值有關，令港人認為到日本消費相對「抵玩」。他表示，東瀛遊10月份遊日客量已較暑假時高，加上11月紅葉季節、12月聖誕節，以及明年農曆新年臨近，公司一直有意向航班公司預留更多機位。

東瀛遊：若加航班 料遊日人數超疫前

禤國全續指出，現時日圓匯價持續處於低位，相信未來遊日情况會繼續暢旺，若日圓於明年第一、二季持續貶值，加上航空公司若能增加航班配合，相信遊日數字有機會超越疫情前2019年。

縱橫遊（8069）行政總裁袁振寧則表示，日圓貶值對港人遊日不會有很大影響。他透露，縱橫遊現時遊日客數量僅達疫前六成左右，復蘇速度欠佳，主要受制於航班班次不足所影響，他亦指過往旅行社會因應市况及經濟環境推出減價優惠，「今個聖誕位（指飛機班次）都冇，點減？」。他更預計要待明年第三季，往來日本香港的班次才有望回到疫情前時水平，目前國泰（0293）及日本航空的日本航班數量仍少於疫情前水平一半。

盧楚仁：交易員測試日央行底線

昨日美匯指數略跌，截至晚上6時跌0.04%報105.76點，惟日圓依然走弱。獨立分析師盧楚仁表示，上周聯儲局主席鮑威爾「放鷹」，令對利率敏感的日圓繼續受壓。他提到於去年10月底，日本央行曾在美元兌日圓跌至151的水平，買日圓干預，惟現在再跌至151則未見再次出手，他認為交易員正在測試日本央行底線。

盧楚仁續指出，日本央行有機會入市干預，因此不建議投資者於現水平追沽。對於買入日圓現貨等待回升，或兌換作旅行用途，他指現時已是合適水平。但若以槓桿買日圓升值，則較適宜等待日本央行真正出手，局勢較明確後才進行較佳。

經濟師：短期或續呈弱勢整固

華僑銀行香港經濟師姜靜則稱，日本10月生產者價格指數按月跌0.4%低於預期，市場亦對日本央行退出負利率的進程失望。美元兌日圓上周跌穿151.5後，續有下跌壓力，不過市場對央行干預保持警惕，預期日圓短期內或續呈弱勢整固，料將於148至152的交易區間徘徊。