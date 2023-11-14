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推升壽司郎港利潤 分店擬增近倍

【明報專訊】日圓持續下跌，日本餐飲集團香港業務盈利大增。壽司郎母公司Food and Life Companies早前公布截至9月底的2023年度業績，香港業務收入233.67億日圓（約12.02億港元），按年上升67%，撇除外匯影響則升49.8%，佔壽司郎海外業務35.3%，息稅折舊前利潤（EBITDA）為48.21億日圓（約2.48億港元），按年升59.7%，撇除外匯影響增43.2%。該公司在最新業務計劃披露，目標在2026年9月底將本港分店數目，自今年9月底的28間逐步增至52間。

引入慳人力店舖模式

公司指收入和利潤增長，受益於期內大幅開店，迎接新冠疫後復蘇。該行在2023年度在港增加10間分店至28間，目標在2024年度和2025年度末，增加分店數目至36間和45間。公司又指出，預期香港業務因為人口減少，和新店開幕對原有分店有侵蝕效應（cannibalization），降低每間分店的收入，不過他們會引入日本的節省人力店舖模式，並繼續提供吸引的產品和價格，吸引回頭客。

日本在9月開始排放核污水，引發香港和內地抗議，內地更全面禁止日本水產進口。公司指部分內地城市業績下跌較多，會在業務影響較少的城市，如香港、廣州、深圳繼續審慎開店，並計劃進軍新地區，包括北京、蘇州和杭州。截至9月底，壽司郎在內地有34間分店，目標在2026年度末增至201間。

集團整體於2023年度收入為3017.47億日圓（約155.34億港元），上升7.3%，EBITDA按年上升1.9%至256.59億日圓（約13.21億港元），主要由海外業務帶動。日本國內壽司郎收入按年下跌5.5%至2059.06億日圓，EBITDA下跌12.4%至206.68億日圓，去年10月日本壽司郎加價影響收入，利潤亦受34億日圓補助金減少影響。