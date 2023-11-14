日股今年升25% 港散戶行買賣增

日股強勢，亦吸引投資者參與，在港券商日股交易日增，輝立、耀才等多家散戶行已有交易，據稱富途證券等亦已開始部署日股買賣。

日圓持續走弱，並見33年來低位，加上地緣政治風險因素，投資者轉泊日股漸多。隨着巴菲特在2020年掃入五大商事股並在今年中增持，觸發股民及證券經紀注意及入市。由今年初至昨日止，日經225指數已升24.87%。昨日除了因為資生堂（日：4911）受累於內地消費疲弱，股價急插14.33%較矚目外，半導體股東京威力科創（日：8035）股價升1.7%，帶動日經指數微升0.05%，繼續高企於32585.11點。

耀才：多數跟巴菲特入市

據了解，除了外國證券商SAXO提供日股買賣之外，輝立則設現金買賣，耀才孖展戶口持倉者亦可參與其中。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，見客戶同時開倉買賣港股、美股及日股，較少特地開戶專買賣日股。但是由於買賣日股涉及匯兌因素，相比買賣美股比例少，以他所見，投資者多數跟從巴菲特，買賣三菱商事（日：8058）等商事股，另有追入豐田汽車（日：7203）、銀行股及工業股。